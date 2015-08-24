С 1 сентября спецрейс «Малышок» организуют из минского микрорайона Лошица в Серебрянку

Новости Беларуси. Еще один маршрут появится у детского автобуса «Малышок». С 1 сентября спецрейс организуют из микрорайона Лошица в Серебрянку. На этом участке как раз находится около 10 дошкольных учреждений.

Курсировать автобус будет два раза в день: утром и вечером. При необходимости количество транспорта увеличат до двух единиц.

К слову, в администрацию Ленинского района уже поступило 86 заявок от родителей, желающих воспользоваться спецмаршрутом, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Марина Юркевич, начальник отдела дошкольного, общего, среднего и специального образования комитета по образованию Мингорисполкома:

В Минске организовано шесть маршрутов «Малышок». Во Фрунзенском, Первомайском, Ленинском районах в этом году. Есть уже заявления родителей, которые согласны из микрорайона Лошица возить своих деток в утреннее и вечернее время в сады Серебрянки.