Столбцы готовятся принять «Дажынкі-2022»

Новости Беларуси. Фонтан, пляж и обновленный кинотеатр получат Столбцы к «Дожинкам». В 2022 году город примет областной праздник тружеников села. Подготовку к нему ведут с лета 2021-го, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Преображаются кварталы и целые улицы. Особое внимание местам, где пройдут основные мероприятия. Из масштабного – строительство объездной дороги в промышленной зоне, что облегчит жизнь населению города. Активно начали реконструкцию кинотеатра. Особое внимание уделили благоустройству пруда, здесь открыли пляж не только для местных жителей, но и приезжих гостей.