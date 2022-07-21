Столбцы готовятся принять «Дажынкі-2022»

Новости Беларуси. Фонтан, пляж и обновленный кинотеатр получат Столбцы к «Дожинкам». В 2022 году город примет областной праздник тружеников села. Подготовку к нему ведут с лета 2021-го, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Фонтан, пляж и обновленный кинотеатр получат Столбцы к «Дожинкам». В 2022 году город примет областной праздник тружеников села. Подготовку к нему ведут с лета 2021-го, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Преображаются кварталы и целые улицы. Особое внимание местам, где пройдут основные мероприятия. Из масштабного – строительство объездной дороги в промышленной зоне, что облегчит жизнь населению города. Активно начали реконструкцию кинотеатра. Особое внимание уделили благоустройству пруда, здесь открыли пляж не только для местных жителей, но и приезжих гостей.
Евгений Кондратович, начальник отдела архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства Столбцовского райисполкома:
В рамках мероприятий основной акцент в настоящее время делается на замену инженерных сетей – водоснабжение, ПИ-трубы, канализация, чтобы впоследствии можно было положить новое асфальтное покрытие, проложить новые пешеходные связи и восстановить нарушенное газонное покрытие. Особое внимание уделяется установке детских игровых площадок на придомовых территориях, их установлено уже пять. Работа в данном направлении будет продолжена.
Планируется отремонтировать 6 тысяч квадратных метров жилья: семи домам предстоит капитальный ремонт и 37 – текущий.