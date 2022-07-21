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Свобода слова, оппозиция и санкции. Александр Лукашенко дал интервью информагентству «Франс-Пресс»

21 июля 2022 10:40
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Новости Беларуси. О свободе слова и оппозиции в Беларуси, ответной реакции на западные санкции и сотрудничестве с Россией. Александр Лукашенко дал интервью информационному агентству «Франс-Пресс», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Свобода слова, оппозиция и санкции. Александр Лукашенко дал интервью информагентству «Франс-Пресс»-1


Фото: president.gov.by

На встречу с нашим Президентом во Дворец Независимости приехал заместитель директора и главный редактор бюро информагентства в Москве Антуан Ламброскини. Беседа продолжалась около часа. За это время были затронуты актуальные темы, связанные с нашей страной в последнее время.

«Франс-Пресс» – крупнейшее мировое информагентство, охватывающее 151 страну и имеющее широкую репортерскую сеть: пять региональных центров, 200 бюро, в команде – полсотни спецкоров. Новости агентства доступны на французском, английском, арабском, испанском, немецком и португальском языках.

Подробности интервью – в наших следующих выпусках.

# Интервью Александра Лукашенко # общество # Антуан Ламброскини # Александр Лукашенко # Фотофакт

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