Свобода слова, оппозиция и санкции. Александр Лукашенко дал интервью информагентству «Франс-Пресс»

Новости Беларуси. О свободе слова и оппозиции в Беларуси, ответной реакции на западные санкции и сотрудничестве с Россией. Александр Лукашенко дал интервью информационному агентству «Франс-Пресс», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На встречу с нашим Президентом во Дворец Независимости приехал заместитель директора и главный редактор бюро информагентства в Москве Антуан Ламброскини. Беседа продолжалась около часа. За это время были затронуты актуальные темы, связанные с нашей страной в последнее время.

«Франс-Пресс» – крупнейшее мировое информагентство, охватывающее 151 страну и имеющее широкую репортерскую сеть: пять региональных центров, 200 бюро, в команде – полсотни спецкоров. Новости агентства доступны на французском, английском, арабском, испанском, немецком и португальском языках.