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Из-за гололёда и тумана объявлен оранжевый уровень опасности

28 ноября 2019 19:19
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Новости Беларуси. Резкий перепад температур создал опасную ситуацию на дорогах столицы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Асфальт покрылся тонким слоем льда. Так что многие минчане прибыли домой с опозданием.

А привычный бодрый шаг пришлось значительно замедлить. Не обошлось и без случайных падений. Коммунальные службы сейчас обрабатывают проезжую часть и тротуары песчано-соляной смесью. Но для того, чтобы обезопасить всю территорию, нужно время. Так что будьте осторожны: ночью и утром из-за гололеда и тумана объявлен оранжевый уровень опасности.

Из-за гололёда и тумана объявлен оранжевый уровень опасности-1

# Погода в Беларуси # общество # Фотофакт

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