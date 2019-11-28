Из-за гололёда и тумана объявлен оранжевый уровень опасности

Новости Беларуси. Резкий перепад температур создал опасную ситуацию на дорогах столицы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Асфальт покрылся тонким слоем льда. Так что многие минчане прибыли домой с опозданием.

А привычный бодрый шаг пришлось значительно замедлить. Не обошлось и без случайных падений. Коммунальные службы сейчас обрабатывают проезжую часть и тротуары песчано-соляной смесью. Но для того, чтобы обезопасить всю территорию, нужно время. Так что будьте осторожны: ночью и утром из-за гололеда и тумана объявлен оранжевый уровень опасности.