Продавцы обещают скидки до 90 %. В Беларуси проходит «чёрная пятница»

Новости Беларуси. Праздник для шопоголика, или заветная «черная пятница». 29 ноября практически все магазины и интернет-площадки Беларуси порадуют покупателей масштабными распродажами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Продавцы обещают скидки до 90 %.

Это международная акция. Волна Black Friday в эти дни накрывает весь мир. Самые отчаянные любители низких цен с ночи дожидаются открытия торговых центов и первыми берут их практически штурмом. Тем не менее специалисты по закупкам советуют не впадать в шоппинг-эйфорию и все же не хватать все подряд с полок магазинов: взвешенно оценивать каждое приобретение. Зачастую продавцы используют «черную пятницу», чтобы на волне покупательского ажиотажа продать товар по стандартной цене.