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Завершается основной этап ЦТ в Беларуси. Когда начнут выдавать сертификаты?

08 июля 2021 06:31
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Новости Беларуси. Основной этап централизованного тестирования завершается 8 июля в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Абитуриенты будут сдавать всемирную историю.

Завершается основной этап ЦТ в Беларуси. Когда начнут выдавать сертификаты?-1

Ранее уже прошли испытания по белорусскому и русскому языкам, обществоведению, математике, биологии и другим предметам. Для тех, кто не смог прийти на ЦТ в основной период по уважительной причине, предусмотрены резервные дни – 14, 16 и 18 июля. Записаться для сдачи теста на эти числа можно по 9 июля включительно.

Завершается основной этап ЦТ в Беларуси. Когда начнут выдавать сертификаты?-4

Выдавать сертификаты будущим студентам начнут 16 июля, за резервные дни – 23 июля. Также результаты можно будет узнать на сайте института контроля знаний и по СМС-запросу. Всего на ЦТ в 2021 году записались около 62 тысяч человек.

# ЦТ (централизованное тестирование) в Беларуси # общество # Фотофакт

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