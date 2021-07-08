Завершается основной этап ЦТ в Беларуси. Когда начнут выдавать сертификаты?

Новости Беларуси. Основной этап централизованного тестирования завершается 8 июля в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Абитуриенты будут сдавать всемирную историю.

Ранее уже прошли испытания по белорусскому и русскому языкам, обществоведению, математике, биологии и другим предметам. Для тех, кто не смог прийти на ЦТ в основной период по уважительной причине, предусмотрены резервные дни – 14, 16 и 18 июля. Записаться для сдачи теста на эти числа можно по 9 июля включительно.