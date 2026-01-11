За плохой интернет будут штрафовать! Как целая деревня в Беларуси оказалась в информационной изоляции?

Беларусь и Россия тесно связаны. И дело в первую очередь в человеческих отношениях. Вот и в этом сезоне соседи с радостью приезжали к нам на праздники. Беларусь вошла в топ-10 новогодних туров россиян. Они любят наши замки, природу и агроусадьбы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Вообще, развитие туризма входит в одну из наших основных задач. Потенциал есть. Одна природа чего только стоит. Но перед этим стоит обратить внимание на некоторые нюансы. Все-таки туристы, да и местные жители, ценят комфорт. И речь не о роскошном максимуме в этом случае, а о базовом минимуме. Например, таком, как наличие мобильной связи и интернета. Несмотря на быстрое развитие технологий и 21 век на дворе, не все в Беларуси могут быть на связи. А сегодня, как говорят ? Без мобильного никуда. Смартфон – это и банк, и сберкасса, и магазин в одном флаконе. О белых пятнах на карте покрытия – Глеб Прокофьев.

– У меня умный дом, мне надо приехать, чтобы у меня был теплый дом. Я не могу подключиться к нему.

– Связь постоянно пропадает. Звонки через раз и аудиодиалоги в мессенджерах, зависшие на полуслове. В эпоху тотальной цифровизации целая деревня оказалась в информационной изоляции.

Жуков Борок находится в Столбцовском районе. До Минска рукой подать (всего 80 километров), но по качеству связи будто другой век. Семья Сургановых не скрывает: их деревня превратилась в «белое пятно» на карте покрытия, а связь здесь на грани исчезновения. Словам наших героев, конечно, верим, но и проверим. Напросились к ним в гости и вооружились смартфонами.

Андрей Сурганов, житель деревни Жуков Борок:

Интернет нестабильный, пока не обратишься к оператору, никакой хорошей связи нет у нас.

Андрей и Алеся вложили немалые деньги в свой умный дом. Современная начинка, дорогая техника – все для комфорта. Только, похоже, вложения не оправдали себя. Эффективно, но зачастую, увы, бесполезно. Из-за нестабильной связи работает оборудование с перебоями. Живое общение здесь в тренде, шутят местные. Ведь дозвониться до родных и близких – та еще задачка со звездочкой. Проведем эксперимент. Замерим уровень сигнала. Обычно это дело пары кликов, но в этой деревне правила цифрового мира будто не работают. Даже специальное приложение дает сбой. Информационный вакуум в действии.

Глеб Прокофьев, корреспондент:

Из-за того, что интернета здесь практически нет, оно не загружается и информации нет. Выдает ошибку. Одним словом, замкнутый круг. Как узнать скорость интернета без того самого интернета? Пользуемся лайфхаком местных и выходим за пределы дома для очередной попытки.

Глеб Прокофьев:

Мобильное приложение все же запустилось, сейчас дождемся результата. Ноль. Вот так и живет деревня на 70 дворов в режиме вечного поиска сети. Для местных это настоящий квест. Тот самый ускользающий сигнал ищут и в доме, и на своем участке. Кто бы мог подумать, что в 2026-м простой разговор по телефону – все еще роскошь. Не говоря уже о выходе в интернет.

В 2026-м в райцентрах и поселках городского типа этот показатель должен быть не менее 25 мегабит в секунду, а в деревнях 10 или больше. Эти требования прописаны в постановлении Совмина. Однако в деревне у наших героев скорость трафика явно не соответствует стандартам. В райисполкоме о проблеме знают: за минувший год жители района дважды жаловались на качество мобильной связи. Конкретных действий ждут от операторов.