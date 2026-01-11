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Хранители культурного кода нации! Кто получил премию «За духовное возрождение»?

11 января 2026 17:01
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Президент сказал: мы живем в непростые времена и очень важно иметь твердую опору, чтобы не сбиться с курса, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Конечно, экономика, боеспособная армия – это номер 1 в вопросах безопасности, но речь и о наших ценностях и устоях – внутренней опоре, – которые не менее важны, чем материальный фундамент. Вспомните, сколько было переломных моментов в нашей истории!

Те же 90-е. Зарплаты никакие, пустые полки в магазинах, муки в Минске на три дня, что сказать, мы оказались на грани пропасти. Причем столкнулись не только с экономическим кризисом, но и с попытками навязать нам чужие идеалы и ценности. В ответ на это в Беларуси рождается премия «За духовное возрождение». Это была попытка поддержать белорусов в первую очередь морально, показать, что мы живы, что мы еще способны чувствовать и бескорыстно любить. Именно такие настоящие белорусы и именно о них – премия «За духовное возрождение», которая пережила и 90-е, и начало нулевых. И на неделе состоялась еще одна церемония награждения лауреатов. Традиционно их поздравляет лично глава государства. 

О тех, кто творит по зову сердца, расскажет Евгений Пустовой. 

Хранители культурного кода нации! Кто получил премию «За духовное возрождение»?-2

Праздники отражают мировоззрение общества и настроение государства. В Беларуси за духовность даже премию присуждают. На сцене талантливые мастера и преданные служению Родины наши соотечественники.

Культурное, историческое, духовное наследие – скрепы развития нашего общества. Трудолюбие и преданность родной земле – это нас объединяет. Это ориентиры, позволяющие сохранить себя и страну. У традиционной церемонии белорусской государственности самые высокие смыслы. Духовных начинаний и высот спортивного олимпа. К белорусам Президент уже традиционно для торжества обратился на беларускай мове. Читайте здесь. 

Хранители культурного кода нации! Кто получил премию «За духовное возрождение»?-4

Крест Евфросинии Полоцкой – как отражение высот духовного развития и Креста, испытаний нашей государственности. Стараниями игумении белорусской земли воздвигнута Спасо-Преображенская церковь. Храм в предварительном списке объектов всемирного наследия ЮНЕСКО в Беларуси. И является памятником древнеполоцкого зодчества. Грандиозный реставрационный проект осилили наши специалисты. 

Хранители культурного кода нации! Кто получил премию «За духовное возрождение»?-6

Александр Климашонок, заместитель генерального директора ОАО «Белреставрация»:
Реставрация работает с 1968 года. Из значимых объектов мы считаем, что мы сделали около 70. Из тех, которые стали визитной карточкой нашей страны, это, наверное, несвижский костел Божьего Тела, Несвижский замок, Мирский замок, гродненский Старый замок, Коссовский замок.

Уже наличие в стране такого уникального предприятия, как «Белреставрация», говорит о державной самодостаточности. Во-первых, может творить волшебство, есть компетенции, во вторых, есть что восстанавливать, страна богата зодческим наследием и историческими артефактами. 

Хранители культурного кода нации! Кто получил премию «За духовное возрождение»?-8

И вот пример: таланты-реставраторы. Даже в канун торжественной церемонии идет работа. Сейчас в мастерской оживает иконостас из Жировичей.

Хранители культурного кода нации! Кто получил премию «За духовное возрождение»?-10

Когда оно к нам пришло, оно было все покрашено в голубой цвет. 5-8 слоев. Эти все слои надо было аккуратно снять до аутентичного состояния. Утратки будут дорабатываться, будет восковаться, будем стараться, чтобы оно имело вид как в те времена. 

Артефакт религиозной культуры площадью 9 на 13 метров состоит из сотни элементов. А после реставрации его отправят в музей. Чем-то работа реставратора напоминает дело нейрохирурга. 

Нашли шильду. Там было имя мастера. Закончен был иконостас в 1670 году. Только скальпель, какие-то резцы.

Хранители культурного кода нации! Кто получил премию «За духовное возрождение»?-12

Коллектив предприятия, на главной сцене страны, удостоен премии «За духовной возрождение». 

На одной сцене власть светская и духовная. Этот путь соработничества – идея главы государства и митрополита Филарета. Начинали со скромных залов, теперь церемония под сводами Дворца Республики. У алтаря государственного служения Александр Лукашенко вершина, заданная Филаретом, образец для нынешнего Экзарха. 

Хранители культурного кода нации! Кто получил премию «За духовное возрождение»?-14

Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:
Где любовь, там и радость. Досточтимые лауреаты, в основе ваших трудов, несомненно, лежит любовь к Отечеству, любовь к своему делу, любовь к ближнему. 

Ради Родины и людей. Не Тебе Господи, но имени Твоему – лозунг Владыки Филарета. В то время разрухи и рыночного материализма это было важно, а сейчас в эпоху потребительства – необходимо.

«Во благо страны, не ради славы!» Лукашенко о замысле премии «За духовное возрождение». Подробности.

Далее смотрите в видео.

# Александр Лукашенко # Госнаграды

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