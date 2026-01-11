Хранители культурного кода нации! Кто получил премию «За духовное возрождение»?

Президент сказал: мы живем в непростые времена и очень важно иметь твердую опору, чтобы не сбиться с курса, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Конечно, экономика, боеспособная армия – это номер 1 в вопросах безопасности, но речь и о наших ценностях и устоях – внутренней опоре, – которые не менее важны, чем материальный фундамент. Вспомните, сколько было переломных моментов в нашей истории! Те же 90-е. Зарплаты никакие, пустые полки в магазинах, муки в Минске на три дня, что сказать, мы оказались на грани пропасти. Причем столкнулись не только с экономическим кризисом, но и с попытками навязать нам чужие идеалы и ценности. В ответ на это в Беларуси рождается премия «За духовное возрождение». Это была попытка поддержать белорусов в первую очередь морально, показать, что мы живы, что мы еще способны чувствовать и бескорыстно любить. Именно такие настоящие белорусы и именно о них – премия «За духовное возрождение», которая пережила и 90-е, и начало нулевых. И на неделе состоялась еще одна церемония награждения лауреатов. Традиционно их поздравляет лично глава государства. О тех, кто творит по зову сердца, расскажет Евгений Пустовой.

Праздники отражают мировоззрение общества и настроение государства. В Беларуси за духовность даже премию присуждают. На сцене талантливые мастера и преданные служению Родины наши соотечественники. Культурное, историческое, духовное наследие – скрепы развития нашего общества. Трудолюбие и преданность родной земле – это нас объединяет. Это ориентиры, позволяющие сохранить себя и страну. У традиционной церемонии белорусской государственности самые высокие смыслы. Духовных начинаний и высот спортивного олимпа. К белорусам Президент уже традиционно для торжества обратился на беларускай мове. Читайте здесь.

Крест Евфросинии Полоцкой – как отражение высот духовного развития и Креста, испытаний нашей государственности. Стараниями игумении белорусской земли воздвигнута Спасо-Преображенская церковь. Храм в предварительном списке объектов всемирного наследия ЮНЕСКО в Беларуси. И является памятником древнеполоцкого зодчества. Грандиозный реставрационный проект осилили наши специалисты.

Александр Климашонок, заместитель генерального директора ОАО «Белреставрация»:

Реставрация работает с 1968 года. Из значимых объектов – мы считаем, что мы сделали около 70. Из тех, которые стали визитной карточкой нашей страны, это, наверное, несвижский костел Божьего Тела, Несвижский замок, Мирский замок, гродненский Старый замок, Коссовский замок. Уже наличие в стране такого уникального предприятия, как «Белреставрация», говорит о державной самодостаточности. Во-первых, может творить волшебство, есть компетенции, во вторых, есть что восстанавливать, страна богата зодческим наследием и историческими артефактами.

И вот пример: таланты-реставраторы. Даже в канун торжественной церемонии идет работа. Сейчас в мастерской оживает иконостас из Жировичей.

Когда оно к нам пришло, оно было все покрашено в голубой цвет. 5-8 слоев. Эти все слои надо было аккуратно снять до аутентичного состояния. Утратки будут дорабатываться, будет восковаться, будем стараться, чтобы оно имело вид как в те времена. Артефакт религиозной культуры площадью 9 на 13 метров состоит из сотни элементов. А после реставрации его отправят в музей. Чем-то работа реставратора напоминает дело нейрохирурга. Нашли шильду. Там было имя мастера. Закончен был иконостас в 1670 году. Только скальпель, какие-то резцы.

Коллектив предприятия, на главной сцене страны, удостоен премии «За духовной возрождение». На одной сцене власть светская и духовная. Этот путь соработничества – идея главы государства и митрополита Филарета. Начинали со скромных залов, теперь церемония под сводами Дворца Республики. У алтаря государственного служения Александр Лукашенко вершина, заданная Филаретом, образец для нынешнего Экзарха.