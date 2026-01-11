Арктические морозы! Беларусь ждёт похолодание до минус 30

Циклон покидает наши широты, но расслабляться рано. На смену снегу придут морозы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Местами температура может опускаться до минус 30, предупреждают синоптики, и долго ждать холодов не придется.

Анна Самофалова, начальник отдела долгосрочных прогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды:

Начиная с 12 января в Беларуси ожидается поступление холодных арктических воздушных масс с севера Европы и понижение температурного фона. В ночные часы температура воздуха будет понижаться до 15-24, местами даже до 28. Возможны даже 30-градусные морозы.