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Арктические морозы! Беларусь ждёт похолодание до минус 30

11 января 2026 16:46
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Циклон покидает наши широты, но расслабляться рано. На смену снегу придут морозы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Местами температура может опускаться до минус 30, предупреждают синоптики, и долго ждать холодов не придется. 

Арктические морозы! Беларусь ждёт похолодание до минус 30-2

Анна Самофалова, начальник отдела долгосрочных прогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды:
Начиная с 12 января в Беларуси ожидается поступление холодных арктических воздушных масс с севера Европы и понижение температурного фона. В ночные часы температура воздуха будет понижаться до 15-24, местами даже до 28. Возможны даже 30-градусные морозы.

Справляемся с зимним вызовом всей страной – как снежный «Улли» объединил белорусов. Читайте здесь. 

# Погода в Беларуси # Анна Самофалова

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