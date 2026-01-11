Главные герои 2026 года! Рассказываем о достижениях белорусских женщин

Чтобы все белорусы были на связи – это один из государственных приоритетов. О чем Александр Лукашенко говорил в том числе во время последнего заседания ВНС. В 2026 году перед нашей страной стоят и другие важные задачи. К примеру, в 2026-м много внимания уделят нашим женщинам, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Белоруски действительно достойны самых высоких похвал и наград. Это буквально. 11 января пришла новость о том, что наша Арина Соболенко взяла очередную спортивную высоту. Белоруска стала победительницей крупного теннисного турнира в Брисбене, с чем мы ее и поздравляем. И это еще один пример того, что наши женщины – совсем не слабый пол. Мы научились виртуозно совмещать карьеру и материнство. Да, это нелегко. Нам часто нужна помощь. Но белорусские женщины покоряют самые разные высоты. В общем, на хрупких женских плечах держится многое, если не все.

Они заботятся о близких, принимают решения, поддерживают семью, создают уют и воспитывают детей. А еще работают не покладая рук и, наравне с мужчинами, добиваются высоких результатов. Белорусские женщины – главные герои нынешнего года. Впрочем, что тут говорить, если покорять космос наш Президент отправил именно женщину.

23 марта 2024 года – именно с этой даты началась космическая эра Беларуси. Вся страна с замиранием сердца следила за происходящим на космодроме «Байконур». Первая белоруска – Марина Василевская, начала полет в космос в составе экипажа корабля «Союз МС-25». Путь до международной космической станции растянулся на двое суток. Еще 12 космонавт провела на МКС, выполняя программу научных экспериментов, разработанных белорусскими учеными. 6 апреля Марина Василевская вернулась на Землю. Доказав всему миру – белорусские женщины могут все.

Марина Василевская, первый космонавт суверенной Беларуси, Герой Беларуси:

Благодарю свою Республику Беларусь за такой шанс – полететь в космос и увидеть прекрасную планету, и сделать невероятно нужную для страны работу. И пока одни покоряют космос, другие взбираются на вершину спортивного олимпа.

Зимой на лыжах, летом на воде. Среди действующих белорусских атлетов Марина Литвинчук, конечно, авторитет. Завоеванных титулов в гребле на байдарке у нее не счесть. Среди главных наград – три медали Олимпийских игр, звания чемпионки мира и Европейских игр.

Всю свою спортивную жизнь белорусская гребчиха провела между домом и сборами, а своим главным золотом называет сына Эльдара. Совмещать материнство и тренировки – задача со звездочкой, но только не для белоруски. Спустя два месяца после родов Марина вернулась к спорту, еще через три вместе с мужем, тоже олимпийским чемпионом, и маленьким ребенком отправилась на сборы в Португалию. Вот и сейчас, несмотря на минимум две тренировки в день, спортсменка ведет активную общественную жизнь.

Марина Литвинчук, трехкратный призер Олимпийских игр по гребле:

Безусловно, без активности, без своего стремления ты не добьешься результатов не только в спорте, но и в другой сфере. Главное – положить сумочку в машину, и все. После мероприятия ты можешь спокойно пойти на тренировку или до мероприятия час-полтора уделить своему телу, своей профессиональной работе. Совмещать материнство и спорт. Это, наверное, как и любая другая женщина, которая ходит на завод, ходит в школу. Она все равно утром просыпается, готовит кушать, занимается своими делами, идет на работу. Вечером всей семьей встречаются.