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За пару минут до трагедии женщины сделали совместное фото на память. Что известно о смертельном ДТП в Гомеле

14 октября 2019 16:49
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Новости Беларуси. Следователи устанавливают подробности страшной аварии в Гомеле,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Уже известно, что водитель, который совершил наезд на учительниц в центре города, любил полихачить. Это доказывают видео из социальных сетей погибшего. Напомним, легковой автомобиль на большой скорости вылетел на тротуар и сбил трёх женщин, два человека погибли. За несколько минут до трагедии они сделали совместное фото на память.

Александр Добриян подробнее.

За пару минут до трагедии женщины сделали совместное фото на память. Что известно о смертельном ДТП в Гомеле-1

В Гомеле автомобиль вылетел на тротуар: погибли водитель и пешеход, ещё двое – в больнице

Александр Добриян, корреспондент:
Всё произошло здесь, на улице Советской. Очевидцы вспоминают сильный свист и хлопок. Легковой автомобиль буквально смёл с тротуара людей, вот эту бетонную вазу и врезался в столб. Автомобиль пролетел в метре от летней террасы ресторана, в этот поздний час здесь уже было немноголюдно.

За пару минут до трагедии женщины сделали совместное фото на память. Что известно о смертельном ДТП в Гомеле-4

Дмитрий Воронин признаётся: эта страшная картина – и сейчас перед глазами. В неуправляемом заносе BMW летела прямо на него. В момент аварии он только подъехал к роковому перекрёстку.

За пару минут до трагедии женщины сделали совместное фото на память. Что известно о смертельном ДТП в Гомеле-7

Дмитрий Воронин, очевидец:
Я вот тут стоял, где сейчас чёрная ауди, подкатывался. А он в этот момент уже в заносе шёл. Здесь он продолжал занос и туда залетел. Я пока ехал домой, у меня эта картинка перед глазами стояла.

За пару минут до трагедии женщины сделали совместное фото на память. Что известно о смертельном ДТП в Гомеле-10

Глядя на фотографии с места происшествия, даже непрофессионалу ясно: автомобиль  двигался со скоростью гораздо выше разрешённых на этом участке 60 километров в час. От удара иномарку в прямом смысле слова разорвало на части.

За пару минут до трагедии женщины сделали совместное фото на память. Что известно о смертельном ДТП в Гомеле-13

О том, что погибший в аварии 21-летний водитель, недавний выпускник одного из гомельских вузов, любил погонять, доказывают и видео с его страниц в социальных сетях.

За пару минут до трагедии женщины сделали совместное фото на память. Что известно о смертельном ДТП в Гомеле-16

За пару минут до трагедии женщины сделали совместное фото на память. Что известно о смертельном ДТП в Гомеле-18

Вот кадры, где он летит по ночному Гомелю на скорости в 150 километров в час.

За пару минут до трагедии женщины сделали совместное фото на память. Что известно о смертельном ДТП в Гомеле-21

Мария Кривоногова, официальный представитель УСК по Гомельской области:
За рулём автомобиля находился 21 летний гомельчанин. Ранее он привлекался не менее 15 раз за нарушения правил дорожного движения, в том числе за превышение скоростного режима. Официально он нигде не работал. Автомобиль принадлежит его матери.

За пару минут до трагедии женщины сделали совместное фото на память. Что известно о смертельном ДТП в Гомеле-24

Напомним,  на месте аварии от полученных травм скончалась завуч одной из гомельских школ. Тем вечером женщина прогуливалась по городу с двумя подругами, теплоту встречи оборвала кровавая драма.

За пару минут до трагедии женщины сделали совместное фото на память. Что известно о смертельном ДТП в Гомеле-27

Одна из учительниц находится в реанимации. Врачи сделали все необходимое для спасение её жизни.

За пару минут до трагедии женщины сделали совместное фото на память. Что известно о смертельном ДТП в Гомеле-30

Александр Денисов, заместитель главного врача Гомельской областной клинической больницы:
Повреждения, которые она получила, характерны для травм, которые получают при ДТП. Мы сделали всё необходимое, сейчас она на искусственной вентиляции лёгких. Состояние на данную минуту стабильно тяжёлое.

За пару минут до трагедии женщины сделали совместное фото на память. Что известно о смертельном ДТП в Гомеле-33

Необходимая медицинская помощь оказана и третьей женщине, пострадавшей от наезда. Она получила незначительные травмы, куда сильнее потрясение от случившего.

За пару минут до трагедии женщины сделали совместное фото на память. Что известно о смертельном ДТП в Гомеле-36

Александр Добриян: 
Сейчас правоохранители активно ищут очевидцев: авария могла попасть на запись видеорегистраторов.  Всё это поможет восстановить события и понять истинную причину трагедии.

# Авария # общество # Александр Добриян # Дмитрий Воронин # Мария Кривоногова # Александр Денисов # Фотофакт

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