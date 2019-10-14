«Были запреты от врачей, но было большое желание». Эти женщины стали матерями вопреки

Новости Беларуси. В Беларуси – 53 % женщин, из них в репродуктивном возрасте находится 43 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И нет, наверное, в мире сильнее инстинкта, чем материнский. Героини нашего сюжета об этом знают, как никто другой, ведь им этот статус дался неимоверной ценой.

О материнстве вопреки – репортаж СТВ. А счастье едва ли было возможным – казалось тогда. Теперь малышка Настя – двигатель их любви.

Заложницей двух колес Анна стала в 14. Несчастный случай. Помогала родственникам с ремонтом и выпала из окна 5 этажа. Суровый приговор судьбы и психологическая ломка: «Как жить?».

В ассоциации инвалидов-колясочников познакомилась со своим будущим супругом. После свадьбы, пожив для себя, оба пришли к мысли, что их возможности не могут ограничить от самого главного смысла – быть родителями.

Риски на всех этапах процесса слишком велики: забеременеть – удача, родить здорового малыша – чудо. Но отказаться от мечты невозможно. Две заветные полоски на тесте, и в день рождения супруга Анна сообщила: «У нас будет ребёнок».

Анна Шевко, мама:

Мне вдвойне было тяжелее, потому что подняться по пандусу мне мешал живот. Он такой большой был. Столкнулись с рядом проблем. Перед каждым приемом надо было взвешиваться, мне приходилось с братом ездить в заготовительный пункт и взвешиваться отдельно, и потом только идти на приём. Но несмотря на все это, выдержали и справились, и вот такое чудо получилось.

Семейная шутка «на колясках и с коляской!» как нельзя точно описывает невероятность эмоций их колеса судьбы. 2 ноября Настеньке исполнится три года. Три года каждая минута, которых наполнена материнским смыслом. Анна Шевко:

Оно, конечно же, трудно, я согласна. Это постоянно волнение. Не высыпаешься. Сейчас вот зима, а я переживаю, если снега много будет, как я её буду в садик водить. Но несмотря на все эти трудности, это большое счастье. Когда смотришь на неё, а она говорит: «Мама, мама, я тебя люблю!». Это так приятно, так радует. Это дорогого стоит.

РНПЦ «Мать и дитя». Эти заглавные слова отделяет короткий союз «И», здесь делают все, чтобы расстояние между этими родными понятиями и в жизни было как можно ближе друг к другу.

В клинике помогают стать мамами пациенткам с самыми тяжелыми случаями. Однако медики предупреждают, что твердое желание все же не всегда совместимо с реальными диагнозами. А истории со счастливым концом не для каждой женщины – руководство к действию.

Иван Курлович, заместитель директора РНПЦ «Мать и дитя»:

В реальной жизни семье никто не может запретить планировать беременность, если есть патология. Все наши усилия направлены на то, чтобы пациентка сохранила свое здоровье и родила здорового ребенка.

Струны души не нарочно задеваем за живое, и малыш, словно чувствуя волнение мамы, подает голос.

Оксана Шведова, дважды мама:

Для мамы с таким диагнозом это большое счастье. 16 дней назад витебчанка Оксана во второй раз стала мамой. Ей 34 года, из них 28 – с анамнезом «сахарный диабет 1 типа». Самая сложная форма и стаж заболевания ставили под угрозу возможность слышать персональное обращение «Мама». Оксана Шведова:

Были запреты от врачей, но было очень большое желание, поэтому я решилась. Я сказала, что я сильная, я смогу.

Ныне первоклассник Богдан 6,5 лет назад заставил поверить: чудеса случаются! Счастье и уверенность вдохновили супругов на еще один заход в роддом. Счастье любит тишину. Она не любит рассказывать, как это сложно – сохранить и выносить, этот неимоверно тяжелый опыт растворяет в памяти первый крик малыша и улыбка. Улыбки, которые становятся пожизненными спутниками родителей.

Оксана Шведова:

Такой диагноз, что о нем невозможно забыть, потому что постоянно контролируешь сахар, постоянно работа с помпой, коррекция дозы.