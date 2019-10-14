Прямой эфир

«Были запреты от врачей, но было большое желание». Эти женщины стали матерями вопреки

14 октября 2019 16:17
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Беларуси – 53 % женщин, из них в репродуктивном возрасте находится 43 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

И нет, наверное, в мире сильнее инстинкта, чем материнский. Героини нашего сюжета об этом знают, как никто другой, ведь им этот статус дался неимоверной ценой.

«Были запреты от врачей, но было большое желание». Эти женщины стали матерями вопреки-1

О материнстве вопреки – репортаж СТВ.

А счастье едва ли было возможным – казалось тогда. Теперь малышка Настя – двигатель их любви.

«Были запреты от врачей, но было большое желание». Эти женщины стали матерями вопреки-4

Заложницей двух колес Анна стала в 14. Несчастный случай. Помогала родственникам с ремонтом и выпала из окна 5 этажа. Суровый приговор судьбы и психологическая ломка: «Как жить?».

«Были запреты от врачей, но было большое желание». Эти женщины стали матерями вопреки-7

В ассоциации инвалидов-колясочников познакомилась со своим будущим супругом. После свадьбы, пожив для себя, оба пришли к мысли, что их возможности не могут ограничить от самого главного смысла – быть родителями.

«Были запреты от врачей, но было большое желание». Эти женщины стали матерями вопреки-10

Риски на всех этапах процесса слишком велики: забеременеть – удача, родить здорового малыша – чудо. Но отказаться от мечты невозможно. Две заветные полоски на тесте, и в день рождения супруга Анна сообщила: «У нас будет ребёнок».

«Были запреты от врачей, но было большое желание». Эти женщины стали матерями вопреки-13

Анна Шевко, мама:
Мне вдвойне было тяжелее, потому что подняться по пандусу мне мешал живот. Он такой большой был.

Столкнулись с рядом проблем. Перед каждым приемом надо было взвешиваться, мне приходилось с братом ездить в заготовительный пункт и взвешиваться отдельно, и потом только идти на приём. Но несмотря на все это, выдержали и справились, и вот такое чудо получилось.

«Были запреты от врачей, но было большое желание». Эти женщины стали матерями вопреки-16

Семейная шутка «на колясках и с коляской!» как нельзя точно описывает невероятность эмоций их колеса судьбы. 2 ноября Настеньке исполнится три года. Три года каждая минута, которых наполнена материнским смыслом.

Анна Шевко:
Оно, конечно же, трудно, я согласна. Это постоянно волнение. Не высыпаешься. Сейчас вот зима, а я переживаю, если снега много будет, как я её буду в садик водить. Но несмотря на все эти трудности, это большое счастье. Когда смотришь на неё, а она говорит: «Мама, мама, я тебя люблю!». Это так приятно, так радует. Это дорогого стоит.

«Были запреты от врачей, но было большое желание». Эти женщины стали матерями вопреки-19

РНПЦ «Мать и дитя». Эти заглавные слова отделяет короткий союз «И», здесь делают все, чтобы расстояние между этими родными понятиями и в жизни было как можно ближе друг к другу.

«Были запреты от врачей, но было большое желание». Эти женщины стали матерями вопреки-22

В клинике помогают стать мамами пациенткам с самыми тяжелыми случаями. Однако медики предупреждают, что твердое желание все же не всегда совместимо с реальными диагнозами. А истории со счастливым концом не для каждой женщины – руководство к действию.

«Были запреты от врачей, но было большое желание». Эти женщины стали матерями вопреки-25

Иван Курлович, заместитель директора РНПЦ «Мать и дитя»:
В реальной жизни семье никто не может запретить планировать беременность, если есть патология. Все наши усилия направлены на то, чтобы пациентка сохранила свое здоровье и родила здорового ребенка.

«Были запреты от врачей, но было большое желание». Эти женщины стали матерями вопреки-28

Струны души не нарочно задеваем за живое, и малыш, словно чувствуя волнение мамы, подает голос.

«Были запреты от врачей, но было большое желание». Эти женщины стали матерями вопреки-31

Оксана Шведова, дважды мама:
Для мамы с таким диагнозом это большое счастье.

16 дней назад витебчанка Оксана во второй раз стала мамой. Ей 34 года, из них 28 – с анамнезом «сахарный диабет 1 типа». Самая сложная форма и стаж заболевания ставили под угрозу возможность слышать персональное обращение «Мама».

Оксана Шведова:
Были запреты от врачей, но было очень большое желание, поэтому я решилась. Я сказала, что я сильная, я смогу.

«Были запреты от врачей, но было большое желание». Эти женщины стали матерями вопреки-34

Ныне первоклассник Богдан 6,5 лет назад заставил поверить: чудеса случаются! Счастье и уверенность вдохновили супругов на еще один заход в роддом.

Счастье любит тишину. Она не любит рассказывать, как это сложно – сохранить и выносить, этот неимоверно тяжелый опыт растворяет в памяти первый крик малыша и улыбка. Улыбки, которые становятся пожизненными спутниками родителей.

«Были запреты от врачей, но было большое желание». Эти женщины стали матерями вопреки-37

Оксана Шведова:
Такой диагноз, что о нем невозможно забыть, потому что постоянно контролируешь сахар, постоянно работа с помпой, коррекция дозы.

«Были запреты от врачей, но было большое желание». Эти женщины стали матерями вопреки-40

И пускай в одной руке крохотный сверток, а в другой – пульт инсулиновой помпы, главное, что жизнь еще одной жизнью продолжается.

# Брак и семья # общество # Анна Шевко # Иван Курлович # Оксана Шведова # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Александр Турчин об IT-вузе в Беларуси: «Мы планируем систему грантов для наших одарённых ребят»
14 октября 2019 14:10

Александр Турчин об IT-вузе в Беларуси: «Мы планируем систему грантов для наших одарённых ребят»

Синоптики прогнозируют, что тепло в Беларуси сохранится до конца недели
14 октября 2019 12:03

Синоптики прогнозируют, что тепло в Беларуси сохранится до конца недели

Ефремов: «Семья моя жила очень бедно, поэтому я с 10-летнего возраста стал работать»
14 октября 2019 12:00

Ефремов: «Семья моя жила очень бедно, поэтому я с 10-летнего возраста стал работать»