За один полёт обработает 30 гектаров земли. Как дроны облегчают труд белорусских аграриев?
Новости Беларуси. Как IT помогает развивать сельское хозяйство, когда на наши нивы придут беспилотники, какие породы животных считаются самыми лучшими у белорусских селекционеров и возможно ли сесть на безлактозную диету с инновационными продуктами Made in Belarus. Об этом рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ. Обзор самых крутых новинок, представленных на выставке «Белагро». Расскажем о новейших тенденциях в сельском хозяйстве.
Незаменимые помощники в сельском хозяйстве сегодня и дроны. Это не только глаза агронома. Вот этот коптер предназначен для внесения удобрений. Белорусско-китайская разработка, кстати, принадлежит резиденту парка «Великий камень», который принимал «Белагро».
Владислав Сметана, оператор-испытатель ЗАО «Авиационные технологии и комплексы»:
Это было разработано, чтобы как-то облегчить труд и внедрить новые технологии в аграрное хозяйство, потому что очень много работы идет по земледелию в плане растительности, которая высокого роста. Для этого обычные сельскохозяйственные машины не подходят. И в этом плане очень хорошо помогает именно дрон-опрыскиватель. Он может нести в себе сырьевую нагрузку порядка 20-30 литров и обрабатывать за один полет порядка трех гектаров. Это значительно упрощает работу специалистов аграрного земледелия, и в этом плане можно работать со всеми пестицидами. Работа также может вестись и в садах, что тоже упрощает, потому что в садах необходимо, чтобы была техника с высоким клиренсом. Для дрона это не нужно, потому что он взлетел на определенную высоту и дальше обрабатывает.
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