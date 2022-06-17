За один полёт обработает 30 гектаров земли. Как дроны облегчают труд белорусских аграриев?

Владислав Сметана, оператор-испытатель ЗАО «Авиационные технологии и комплексы»:

Это было разработано, чтобы как-то облегчить труд и внедрить новые технологии в аграрное хозяйство, потому что очень много работы идет по земледелию в плане растительности, которая высокого роста. Для этого обычные сельскохозяйственные машины не подходят. И в этом плане очень хорошо помогает именно дрон-опрыскиватель. Он может нести в себе сырьевую нагрузку порядка 20-30 литров и обрабатывать за один полет порядка трех гектаров. Это значительно упрощает работу специалистов аграрного земледелия, и в этом плане можно работать со всеми пестицидами. Работа также может вестись и в садах, что тоже упрощает, потому что в садах необходимо, чтобы была техника с высоким клиренсом. Для дрона это не нужно, потому что он взлетел на определенную высоту и дальше обрабатывает.

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