Экипаж Павла Мурылёва стал вторым на 10 этапе «Шёлкового пути»

Команда «МАЗ-СПОРТавто» под руководством Павла Мурылева заняла второе место на 10-м этапе международного ралли «Шелковый путь», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

21 июля гонщики преодолели без малого 258 километров. Маршрут не из легких: каменистые трехмерные дороги, движение через Долину Озер по широкому плато со множеством параллельных дорожек – все это требовало предельной концентрации, чтобы не сбиться с пути.

Белорусский экипаж показал второе время, справившись со спецучастком за 2 часа 30 минут 54 секунды. Перед заключительным раундом грузовик Павла Мурылева занимает в общем зачете 10-е место. Сергей Вязович, долгое время лидировавший в генеральной классификации, сошел с дистанции из-за аварии. «Шелковый путь» завершится завтра в Горно-Алтайске.