Белорусские синхронистки вошли в десятку лучших в дуэте на ЧМ по водным видам спорта

Белорусские синхронистки Василина Хондошко и Дарья Федорук вошли в десятку лучших в дуэте на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Сингапуре, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В финале технической программы наши девушки получили за свое выступление седьмую сумму баллов. Победу в этой дисциплине одержали представительницы Австрии, тройку призеров дополнили тандемы из Китая и России.

Уже завтра Василина поспорит за призы в произвольной программе солисток. Квалификацию наша спортсменка прошла со вторым результатом, уступив лишь китаянке Ксю Хиянь. Ранее лидер национальной команды завоевала серебро в техническом соло.