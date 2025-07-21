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Белорусские синхронистки вошли в десятку лучших в дуэте на ЧМ по водным видам спорта

21 июля 2025 17:25
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Белорусские синхронистки Василина Хондошко и Дарья Федорук вошли в десятку лучших в дуэте на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Сингапуре, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В финале технической программы наши девушки получили за свое выступление седьмую сумму баллов. Победу в этой дисциплине одержали представительницы Австрии, тройку призеров дополнили тандемы из Китая и России. 

Уже завтра Василина поспорит за призы в произвольной программе солисток. Квалификацию наша спортсменка прошла со вторым результатом, уступив лишь китаянке Ксю Хиянь. Ранее лидер национальной команды завоевала серебро в техническом соло.

# Синхронное плавание

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