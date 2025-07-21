Вас там любят, знают и всегда приглашают в гости – Лукашенко передали большой привет из Самары
Беларусь расширяет свое дипломатическое присутствие в России. Вопрос укрепления региональных связей открыл рабочую неделю главы государства. Александр Лукашенко провел встречу с губернатором Самарской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Вячеслав Федорищев неоднократно посещал Беларусь, нынешний визит нацелен на заключение конкретных контрактов и проработку предварительных договоренностей. Белорусско-российское партнерство активно набирает скорость и высоту, в том числе благодаря амбициозным совместным проектам. Авиастроение и космос – эти сферы мы успешно осваиваем вместе с союзниками.
Глава государства подчеркнул заинтересованность в сотрудничестве именно с Самарской областью – данный регион является крупнейшим центром машиностроения России, включая производство ракетно-космической и авиационной техники.
Ракетно-космические центры, авиационный завод, мотостроительное объединение. Это Самара, здесь 150 крупных и средних предприятий. Крупный центр машиностроения, космическая и авиационная промышленности России теперь будет ближе к Беларуси. Расстояние сократило это рукопожатие. И сегодняшние переговоры.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Были конкретные предложения по работе с Беларусью. Вы должны знать, что мы очень трепетно к этому относимся и будем готовы всегда содействовать реализации наших договоренностей. Впредь, если мы о чем-то договоримся, знайте, что кровь с носа, как в народе говорят, но мы обязательно договоренности выполним. Центральные задачи – увеличение несырьевого экспорта, наращивание промкооперации, выпуска нашего союзного продукта.
Мы готовы вместе создавать совместное предприятие, и прежде всего в Самарской области, потому что очень мощное в промышленном отношении перспективное предприятие Самарщины. Мы хотели бы с ними сотрудничать.
Конечно, в результате этого сотрудничества мы получили бы новые компетенции, а вы получили бы также хороших мозговитых людей. Я думаю, нам на это надо сегодня, прежде всего, обращать внимание, не забывая о традиционных, конечно, направлениях сотрудничества. Больше читайте здесь.
Отношения с Западом Минск выстраивал отнюдь не из-за цивилизационной близости, а ради обмена технологиями. Но они нам охотно экспортировали лишь свои смыслы. Самарский регион – это такой Запад в миниатюре, один из самых технологичных регионов России. И здесь нас ждут.
Лукашенко встретился с губернатором Самарской области.
Про расширение нашего присутствия в России сказано именно на этой встрече. Не случайно для индустриально-компетентной Самарской области Беларусь – один из главных торгово-экономических партнеров. Там уважают нашего Президента и знают нашу продукцию.
Вячеслав Федорищев, губернатор Самарской области (Россия):
Александр Григорьевич, во-первых, разрешите мне исполнить почетную миссию. Очень много самарцев передавали вам большой привет. Вас в Самаре любят, знают и всегда приглашают в гости. Я огромное количество проведя встреч с сельхозпроизводителями, с промышленностью, всегда слышал одно – вы, когда туда приедете, пожалуйста, пригласите Александра Григорьевича в Самару.
У нас есть много хороших поводов. В этом году Самара принимает международный форум «Россия – спортивная держава». Он проводится ежегодно. На площадке форума проводится совет при Президенте по спорту.
Мы будем очень рады, если сегодня-завтра во время визита нашей делегации найдем возможности для приглашения ваших команд на этот форум. Потому что и баскетбол, и футбол, и, конечно же, хоккей на очень высоком уровне. И мы здесь хотели бы такое сотрудничество совместное увидеть.
Александр Лукашенко:
Я извиняюсь, вы передайте самарцам, что я никак их не могу подвести. Я с величайшим уважением отношусь. Это вот самая Россия, душа. И наша душа там тоже, и сердце. Поэтому я с величайшим уважением отношусь к людям. Это мои люди, это также наши люди. Поэтому им стыдно за меня не будет здесь, на Западе.