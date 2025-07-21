Вас там любят, знают и всегда приглашают в гости – Лукашенко передали большой привет из Самары

Беларусь расширяет свое дипломатическое присутствие в России. Вопрос укрепления региональных связей открыл рабочую неделю главы государства. Александр Лукашенко провел встречу с губернатором Самарской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вячеслав Федорищев неоднократно посещал Беларусь, нынешний визит нацелен на заключение конкретных контрактов и проработку предварительных договоренностей. Белорусско-российское партнерство активно набирает скорость и высоту, в том числе благодаря амбициозным совместным проектам. Авиастроение и космос – эти сферы мы успешно осваиваем вместе с союзниками. Глава государства подчеркнул заинтересованность в сотрудничестве именно с Самарской областью – данный регион является крупнейшим центром машиностроения России, включая производство ракетно-космической и авиационной техники.

Ракетно-космические центры, авиационный завод, мотостроительное объединение. Это Самара, здесь 150 крупных и средних предприятий. Крупный центр машиностроения, космическая и авиационная промышленности России теперь будет ближе к Беларуси. Расстояние сократило это рукопожатие. И сегодняшние переговоры.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Были конкретные предложения по работе с Беларусью. Вы должны знать, что мы очень трепетно к этому относимся и будем готовы всегда содействовать реализации наших договоренностей. Впредь, если мы о чем-то договоримся, знайте, что кровь с носа, как в народе говорят, но мы обязательно договоренности выполним. Центральные задачи – увеличение несырьевого экспорта, наращивание промкооперации, выпуска нашего союзного продукта. Мы готовы вместе создавать совместное предприятие, и прежде всего в Самарской области, потому что очень мощное в промышленном отношении перспективное предприятие Самарщины. Мы хотели бы с ними сотрудничать. Конечно, в результате этого сотрудничества мы получили бы новые компетенции, а вы получили бы также хороших мозговитых людей. Я думаю, нам на это надо сегодня, прежде всего, обращать внимание, не забывая о традиционных, конечно, направлениях сотрудничества. Больше читайте здесь.

Отношения с Западом Минск выстраивал отнюдь не из-за цивилизационной близости, а ради обмена технологиями. Но они нам охотно экспортировали лишь свои смыслы. Самарский регион – это такой Запад в миниатюре, один из самых технологичных регионов России. И здесь нас ждут. Лукашенко встретился с губернатором Самарской области.

Про расширение нашего присутствия в России сказано именно на этой встрече. Не случайно для индустриально-компетентной Самарской области Беларусь – один из главных торгово-экономических партнеров. Там уважают нашего Президента и знают нашу продукцию.