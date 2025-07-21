Арина Соболенко остаётся первой ракеткой планеты

Традиционно в понедельник международные теннисные организации представили обновленные рейтинги, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Арина Соболенко остается первой ракеткой планеты. Отрыв от ближайшей преследовательницы Кори Гауфф из США составляет более 4,5 тысяч баллов. Замыкает тройку лучших полька Ига Швенток.

Что касается других соотечественниц, то у Виктории Азаренко минус две строчки и 93-е место, Александра Саснович также с потерями, она опустилась сразу на 33 пункта и сейчас идет 125-й, Ирина Шиманович – 171-я.

У мужчин на вершине итальянский теннисист Янник Синнер, следом расположился испанец Карлос Алькарас. Александр Зверев из Германии третий. Лучший из белорусов Эрик Арутюнян. Он находится только на 489-й позиции.