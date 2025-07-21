Прямой эфир

Арина Соболенко остаётся первой ракеткой планеты

21 июля 2025 17:20
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Традиционно в понедельник международные теннисные организации представили обновленные рейтинги, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Арина Соболенко остается первой ракеткой планеты. Отрыв от ближайшей преследовательницы Кори Гауфф из США составляет более 4,5 тысяч баллов. Замыкает тройку лучших полька Ига Швенток.

Что касается других соотечественниц, то у Виктории Азаренко минус две строчки и 93-е место, Александра Саснович также с потерями, она опустилась сразу на 33 пункта и сейчас идет 125-й, Ирина Шиманович – 171-я.

У мужчин на вершине итальянский теннисист Янник Синнер, следом расположился испанец Карлос Алькарас. Александр Зверев из Германии третий. Лучший из белорусов Эрик Арутюнян. Он находится только на 489-й позиции.

# Теннис

Другие новости рубрики

Все новости
Александра Саснович не вышла в основную сетку теннисного турнира в Вашингтоне
21 июля 2025 13:49

Александра Саснович не вышла в основную сетку теннисного турнира в Вашингтоне

О конкуренции с топ-10 мира и победе над Магнусом Карлсеном – пообщались с международным гроссмейстером
20 июля 2025 18:00

О конкуренции с топ-10 мира и победе над Магнусом Карлсеном – пообщались с международным гроссмейстером

Сборная Беларуси по пляжному футболу обыграла Германию в новом сезоне Евролиги
19 июля 2025 17:31

Сборная Беларуси по пляжному футболу обыграла Германию в новом сезоне Евролиги