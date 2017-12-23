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За один день в их жизни стало на 9 детей больше: история семьи Казаченко из Гомеля

23 декабря 2017 20:09
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Новости Беларуси. Большое новоселье в Гомеле: Новый год в новом доме встретит семья Казаченко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

9 детей, самому младшему из которых еще нет и двух лет, обрели не только теплый кров, но и семейный уют. Интересно, что детский дом семейного типа – благотворительный инвестиционный проект. Построен и обустроен исключительно на деньги спонсоров.

За один день в их жизни стало на 9 детей больше: история семьи Казаченко из Гомеля-1

Александр Добриян, СТВ:
Не смотря на то, что наступающий 2018 год – год Собаки, на новоселье все-таки главный кот. Тем более что это не просто красивый новый дом, это еще и новая семья. 9 юных гомельчан и их новые родители начинают абсолютно новую жизнь с чистого листа. Сегодня их первый день вместе.

Первое чаепитие за общим столом. Людмила Казаченко признается, что ждала этого момента долгие месяцы. Для них с мужем воспитание детей – это стиль жизни.

За один день в их жизни стало на 9 детей больше: история семьи Казаченко из Гомеля-4

Людмила Казаченко, мама:
Потребность заботиться о ком-то, потому что мы сами из многодетных семей. Мы деток своих четверых вырастили, троих приемных. У нас это все внутри: надо о ком-то заботиться. Оно все пришло оттуда.

За один день в их жизни стало на 9 детей больше: история семьи Казаченко из Гомеля-7

Они просто нашли друг друга. Это ощущение не покидает тебя, когда находишься в этом большом уютном доме. Кому больше нужна семья – взрослым или детям? Ответ очевиден: все остро нуждались в тепле. У каждого за этим столом своя непростая история. Например, сестры Диана и Милана: первой три, второй только два. И при этом девочки не виделись почти полгода (из-за разницы в возрасте были в разных детских домах). Сегодня они снова вместе, и у них снова мама, папа, семья.

За один день в их жизни стало на 9 детей больше: история семьи Казаченко из Гомеля-10

Людмила Казаченко:
Детям будем давать то, что они недополучали. Учить тому, что знаем мы, хорошему, честному, искреннему.

Эти еще вчера чужие друг другу люди сегодня вместе встречают гостей в новом для себя статусе семьи. Тепло и радушно, с неподдельной радостью и улыбками. Подарки, как и домашний уют, у них теперь общие.

Лизе 9 лет. Рассказывает, что обычно на праздники ее забирали в приют, ведь у родного отца большие проблемы с алкоголем. Возможно, впервые за долгое время она встретит Новый год в теплом семейном кругу.

За один день в их жизни стало на 9 детей больше: история семьи Казаченко из Гомеля-13

Лиза:
Нам сегодня подарили подарки, и мы сейчас складываем набор для красоты. Потом будем в это играть. Еще нам подарили много чего, и это очень красиво. Самый главный подарок – это дом.

Младшему нет и двух лет, старшему уже 16. Руслан рад всей этой суматохе: говорит, помогать с детьми ему нравится.

За один день в их жизни стало на 9 детей больше: история семьи Казаченко из Гомеля-16

Руслан Скоборев:
За маленькими нужно ухаживать, смотреть за ними. Помогать родителям.

За всеми заботами незаметно нашлось время и для первого серьезного мужского разговора. Сын с отцом, по-мужски и по делу.

За один день в их жизни стало на 9 детей больше: история семьи Казаченко из Гомеля-19

Руслан Скоборев:
У нас первый разговор был о том, что будем ходить на рыбалку, огород будем пахать – перекапывать, будем ходить по грибы.

Опытный отец и уже трижды дедушка, Анатолий Казаченко не скрывает своего волнения. Еще бы! За один день в его жизни стало на 9 детей больше.

За один день в их жизни стало на 9 детей больше: история семьи Казаченко из Гомеля-22

Анатолий Казаченко, папа:
Дом большой, деток много, гостей много, всего много. Нам еще нужно несколько дней, чтобы адаптироваться самим.

За один день в их жизни стало на 9 детей больше: история семьи Казаченко из Гомеля-25

К слову, состав этой большой семьи не окончательный. В ближайшее время здесь ждут пополнение: до Нового года у Казаченко должен появиться еще один малыш. Места и тепла в этом доме хватит на всех.

# общество # Государственная политика в сфере социальной защиты # Социальная помощь # Фотофакт # Александр Добриян # Людмила Казаченко # Руслан Скоборев # Анатолий Казаченко

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