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Деды Морозы на тракторах и герои мультфильмов на сцене: как в Минске прошло шествие сказочных персонажей

23 декабря 2017 17:43
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Новый год на пороге! И 23 декабря жители и гости белорусской столицы могли это прочувствовать зрительно. Главные новогодние персонажи появились на улицах Минска. Сотни Дедов Морозов и Снегурочек прошли праздничным парадом.

Их очень много и они не в тельняшках, а в тулупах самых разных оттенков и, конечно, с бородой! Деды Морозы в преддверии самой волшебной ночи года вышли на центральные улицы Минска, чтобы подарить праздничное настроение!

Зрители:

Деды Морозы на тракторах и герои мультфильмов на сцене: как в Минске прошло шествие сказочных персонажей-1


Я попросила для своей куклы одежду и халат, как у Снегурочки.

Деды Морозы на тракторах и герои мультфильмов на сцене: как в Минске прошло шествие сказочных персонажей-3

А я попросил роботов.

С понедельника по пятницу они – сотрудники столичных предприятий, а сегодня, 23 декабря – сказочные персонажи! Но профессиональные навыки пригодятся! Главные волшебники в этом году впервые не на карете, а на тракторах! 

Деды Морозы на тракторах и герои мультфильмов на сцене: как в Минске прошло шествие сказочных персонажей-6

Дед Мороз:
В этом году мы с внученькой постарались. Выбрали колесницу, в которой сразу 1200 лошадей! Гордость нашей страны – трактор «Беларус»!

Деды Морозы на тракторах и герои мультфильмов на сцене: как в Минске прошло шествие сказочных персонажей-9

Деды Морозы на тракторах и герои мультфильмов на сцене: как в Минске прошло шествие сказочных персонажей-11

Чуть больше трех километров прошла и проехала развеселая праздничная компания, подарив всем зрителям и гостям столицы незабываемые эмоции, закружив у Дворца спорта в праздничном хороводе всех желающих. Старт предновогодней недели официально дан!

Зрители:

Деды Морозы на тракторах и герои мультфильмов на сцене: как в Минске прошло шествие сказочных персонажей-14


Шикарно, всё очень красиво!

Деды Морозы на тракторах и герои мультфильмов на сцене: как в Минске прошло шествие сказочных персонажей-16

Всем всего самого наилучшего!

Деды Морозы на тракторах и герои мультфильмов на сцене: как в Минске прошло шествие сказочных персонажей-19

Счастья, здоровья и побольше денег!

# общество # Фотофакт # Новый год

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