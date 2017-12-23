Деды Морозы на тракторах и герои мультфильмов на сцене: как в Минске прошло шествие сказочных персонажей

Новый год на пороге! И 23 декабря жители и гости белорусской столицы могли это прочувствовать зрительно. Главные новогодние персонажи появились на улицах Минска. Сотни Дедов Морозов и Снегурочек прошли праздничным парадом.

Их очень много и они не в тельняшках, а в тулупах самых разных оттенков и, конечно, с бородой! Деды Морозы в преддверии самой волшебной ночи года вышли на центральные улицы Минска, чтобы подарить праздничное настроение!

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