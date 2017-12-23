Билет в сказку: благотворительный марафон «Наши дети» собрал в Слуцке более 600 ребят

Новости Беларуси. Новогодний благотворительный марафон «Наши дети» продолжает дарить радость маленьким белорусам. Областная елка собрала 23 декабря в Слуцке более 600 ребят, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С самого утра в центре города работали развлекательные площадки. Праздник продолжился во Дворце культуры, где ребят ждала интересная программа: шоу мыльных пузырей и даже опыты с жидким азотом. А затем – сказочное представление, и, конечно же, подарки, которые маленьким гостям привезли представители местной власти.

Руслан Костиевич, учащийся ляденской средней школы:

Новогодняя атмосфера. Мне очень здесь нравится.

Марина Мурашко, ученица СШ № 8 Жодино:

Мы в хороводе стояли, выполняли разные задания. Еще снежки кидали, отгадывали загадки.

Галина Казак, начальник управления образования Минского облисполкома:

Дети впечатлены. Сегодня замечательная погода, у них румяные щеки. Они бегают, они играют, они общаются и знакомятся. Они учатся дружить с другими ребятами. Это дорогого стоит.