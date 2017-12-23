Прямой эфир

Билет в сказку: благотворительный марафон «Наши дети» собрал в Слуцке более 600 ребят

23 декабря 2017 19:13
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Новогодний благотворительный марафон «Наши дети» продолжает дарить радость маленьким белорусам. Областная елка собрала 23 декабря в Слуцке более 600 ребят, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Билет в сказку: благотворительный марафон «Наши дети» собрал в Слуцке более 600 ребят-1

С самого утра в центре города работали развлекательные площадки. Праздник продолжился во Дворце культуры, где ребят ждала интересная программа: шоу мыльных пузырей и даже опыты с жидким азотом. А затем – сказочное представление, и, конечно же, подарки, которые маленьким гостям привезли представители местной власти.

Билет в сказку: благотворительный марафон «Наши дети» собрал в Слуцке более 600 ребят-4

Руслан Костиевич, учащийся ляденской средней школы:
Новогодняя атмосфера. Мне очень здесь нравится.

Билет в сказку: благотворительный марафон «Наши дети» собрал в Слуцке более 600 ребят-7

Марина Мурашко, ученица СШ № 8 Жодино:
Мы в хороводе стояли, выполняли разные задания. Еще снежки кидали, отгадывали загадки.

Билет в сказку: благотворительный марафон «Наши дети» собрал в Слуцке более 600 ребят-10

Галина Казак, начальник управления образования Минского облисполкома:
Дети впечатлены. Сегодня замечательная погода, у них румяные щеки. Они бегают, они играют, они общаются и знакомятся. Они учатся дружить с другими ребятами. Это дорогого стоит.

Билет в сказку: благотворительный марафон «Наши дети» собрал в Слуцке более 600 ребят-13

На праздник были приглашены ребята из многодетных и малообеспеченных семей, а также воспитанники детских домов. Билет в сказку получили и лучшие ученики области.

# общество # Благотворительная акция # Фотофакт # Галина Казак # Руслан Костиевич # Марина Мурашко

Другие новости рубрики

Все новости
«Большая удача» с Евгенией Тюленевой и Русланом Алехно 24 декабря на СТВ
23 декабря 2017 19:04

«Большая удача» с Евгенией Тюленевой и Русланом Алехно 24 декабря на СТВ

Деды Морозы на тракторах и герои мультфильмов на сцене: как в Минске прошло шествие сказочных персонажей
23 декабря 2017 17:43

Деды Морозы на тракторах и герои мультфильмов на сцене: как в Минске прошло шествие сказочных персонажей

Мы все верим в Деда Мороза: как горожане встречали новогоднее шествие в Минске
23 декабря 2017 17:29

Мы все верим в Деда Мороза: как горожане встречали новогоднее шествие в Минске