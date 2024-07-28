За один день 50 рублей? Узнали, сколько можно заработать на сборе ягод и грибов

Новости Беларуси. Лето – сбор урожая не только в полях, но в и лесах, где зреют и манят дикоросы. Ягоды не только вкусные и полезные. Для многих это еще и способ быстро заработать. Пожалуй, лучше остальных монетизируется черника, которую продают в промышленных масштабах. Так, уже 40 тонн белорусской ягоды отправилось в Россию. Есть аппетит и у китайской стороны. Планируем, что сладкий белорусский груз может отправиться и в Поднебесную.

Но главные ценители лесных плодов, конечно, сами белорусы. Как отмечают специалисты Белкоопсоюза, уже закупили около 350 тонн черники. При этом килограмм дикороса стоит от 3,5 до 5,5 рубля. Конечная стоимость зависит от многих факторов. В любом случае заработать можно, хотя и сладким хлеб сборщика черники не назовешь. Придется буквально поклониться каждой ягодке, чтобы она ответила тем же.

Сколько и как можно заработать на дарах природы? Лесной урожай оценил Глеб Прокофьев.

В эти дни в соцсетях марафон лесных достижений. Кто-то выставляет на свои страницы видео с внушительным ягодным урожаем, а кто-то делится навыками по поиску грибов.