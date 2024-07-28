За один день 50 рублей? Узнали, сколько можно заработать на сборе ягод и грибов
Новости Беларуси. Лето – сбор урожая не только в полях, но в и лесах, где зреют и манят дикоросы. Ягоды не только вкусные и полезные. Для многих это еще и способ быстро заработать. Пожалуй, лучше остальных монетизируется черника, которую продают в промышленных масштабах. Так, уже 40 тонн белорусской ягоды отправилось в Россию. Есть аппетит и у китайской стороны. Планируем, что сладкий белорусский груз может отправиться и в Поднебесную.
Но главные ценители лесных плодов, конечно, сами белорусы. Как отмечают специалисты Белкоопсоюза, уже закупили около 350 тонн черники. При этом килограмм дикороса стоит от 3,5 до 5,5 рубля. Конечная стоимость зависит от многих факторов. В любом случае заработать можно, хотя и сладким хлеб сборщика черники не назовешь. Придется буквально поклониться каждой ягодке, чтобы она ответила тем же.
Сколько и как можно заработать на дарах природы? Лесной урожай оценил Глеб Прокофьев.
В эти дни в соцсетях марафон лесных достижений. Кто-то выставляет на свои страницы видео с внушительным ягодным урожаем, а кто-то делится навыками по поиску грибов.
Глеб Прокофьев, корреспондент:
Слуцкий рынок. Это одно из мест, где сейчас идут заготовки дикорастущей продукции у населения. Каждый день здесь ажиотаж.
Вера Ивановна на ногах с самого утра. На «работу» в лес отправилась на первой электричке. Как говорится, кто рано встает... В заготовительный пункт пришла с полными ведрами лесных богатств.
Добрый день. Можно сдать? А цена не поменялась?
Сегодня удалось насобирать больше 5 килограммов черники и почти 9 – лисичек. Заработок хороший – около 50 рублей. И так практически каждый день. Вера Ивановна – опытный грибник и ягодник. Из леса с пустыми ведрами никогда не возвращается.
Вера Лисовская, жительница Слуцка:
Я бегаю весь лес, но все равно наберу. Сегодня не совсем полное ведро. Сильно жарко.
Глеб Прокофьев:
Для вас это хороший заработок?
Вера Лисовская:
Конечно. Это такое подспорье. У меня два внука и правнук. Надо помогать.
Только в этом пункте ежедневно заготавливают около сотни килограммов черники. Прямиком с лесных полян сюда стекается почти 20 тонн дикорастущей ягоды. Но не только ее. В закупочном прайсе голубика, малина, вишня, смородина и не только. В формуле спрос-предложение традиционно побеждает садовая клубника. Рекорд этого сезона – 25 тонн.
Татьяна Сучко, директор Слуцкого рынка ОПС:
Цены формируются так, чтобы конкурентоспособные были. Потому что свою продукцию мы реализовываем на рынке. Закупочная цена исходит из того, какая идет продажная.
Подробности в видео.