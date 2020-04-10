«За несколько недель коронавирус на глобализации поставил крест». Мнение Григория Азарёнка

Новости Беларуси. Коронавирус создал принципиально иную глобальную ситуацию. Терпят крах финансовые рынки, закрываются границы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Многие лидеры уже в открытую говорят о вирусе как о войне. Никто не знает, каким будет мир через несколько месяцев. Возможно ли проследить некоторые закономерности в том, что происходит? Авторское мнение Григория Азарёнка. Григорий Азарёнок, корреспондент:

Вопросы. Вопросы требуют ответов. И самый банальный, но и самый главный из них: что вообще происходит? Коронавирус за несколько недель изменил мир. Три десятилетия после развала Советского Союза шла так называемая глобализация. Ради нее смывались границы, создавалось разделение труда, в непокорные страны вводились войска. Ради этой самой глобализации были уничтожены Югославия, Ирак, Ливия. Сметены режимы в Египте, Тунисе, в десятках стран происходили «оранжевые революции». И вдруг за несколько недель коронавирус на этой самой глобализации поставил крест. В случайность происходящего, простите, не верится.

В потоке новостей разобраться очень сложно. Все мировые СМИ говорят только об одном. Танец коронабесия пляшут все: журналисты, активисты, экологи, звезды Голливуда, политики, топ-менеджеры, экономисты порноактеры, музыканты, писатели. Волна информационной пандемии накрыла континенты. Сохранять здравомыслие в этом чудовищном потоке непросто. Но мы попробуем. Нужно произнести слово, за которое сейчас тут же объявят сумасшедшим. Биологическое оружие. Подождите с визгом. Давайте немного поразмышляем. Отправимся на два с половиной столетия назад. Британский адмирал Амхерст 7 июля 1763 года пишет полковнику Буке: «Нельзя ли каким-либо образом организовать распространение оспы среди незатронутых ею племен индейцев? В текущей ситуации мы должны использовать любую уловку, чтобы уменьшить их количество». Буке отвечает, что готов провернуть операцию с зараженными оспой одеялами из госпиталя, и в дополнение предлагает травить индейцев английскими гончими. Но это прошлое – скажите вы. Возвращаемся в 21 век. Лента.ру. 13 ноября 2015 года:

Издание не вызывает доверия? А мнение секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева презентабельно? За год до вспышки он сказал Российской газете:

«Особую тревогу вызывает развитие биотехнологий, которые можно отнести к исследованиям двойного назначения. Не исключаем возможность разработки биологического оружия нового поколения рядом стран. В настоящее время США ввели в эксплуатацию более 200 биологических лабораторий по всему миру, в том числе в СНГ, на Украине, в Грузии и в Афганистане. Их деятельность имеет мало общего с мирной наукой. Наибольшую тревогу вызывают факты проведения в них экспериментов над людьми. В связи с этим все большую актуальность приобретает усиление глобального эпидемиологического надзора и научных исследований в сфере биологической безопасности».

Сейчас мы ничего не утверждаем. Всего лишь ставим вопросы. И самый логичный из них: почему легко поверить, что летучую мышь съел варан, которого потом съел крокодил, на которого наступил динозавр и появилась эта зараза. А в то, что при нынешнем уровне развития химии, биологии, при закрытых бюджетах на химические исследования в спецслужбах и военных ведомствах создать вирус-мутант невозможно? Давайте вспомним классику. Первое, что нужно делать – искать, кому выгодно. Вернемся к началу нашего разговора. Предполагалось, что глобализация сделает США и западный мир безусловным лидером. А выиграл в глобализации Китай. Что нужно сделать, когда шахматная партия проиграна? Опрокинуть доску. В прошлые столетия это делали с помощью глобальных войн. Сейчас ядерное оружие. Страшно. Переформатировать мир нужно по другому. Перенасыщенный рынок товаров и услуг. Триллионные долги, заливаемые необеспеченными долларами. Неминуемый финансовый кризис. Идеологи социал-дарвинизма, так называемые трансгуманисты, давно говорят о перенаселении планеты. Россия недавно предложила бороться с пандемией всем миром, отменить санкции и ограничения, объединить усилия. Не дали. Резолюцию заблокировали. Не хотят.