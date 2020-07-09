Игорь Луцкий о создании развлекательных передач: «Нам надо уходить от создания этого контента собственными силами»

Новости Беларуси. Президент Беларуси 9 июля провел встречу с представителями крупнейших средств массовой информации страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко на встрече с представителями СМИ: у вас может быть разное мнение – это нормально
Во Дворец Независимости пригласили репортеров, редакторов, экспертов, руководителей массмедиа – всего около 250 человек.
Министр информации Беларуси Игорь Луцкий предлагает ТВ-каналам переключиться на продакшн развлекательного вещания. Это ниша небольших коммерческих студий.
Евгений Пустовой, корреспондент:
Телевидение должно стать местом для летописцев, а не скоморохов.
Игорь Луцкий: пока мы имеем слабые подразделения интернет-вещания, которые являются ведомыми, а не ведущими в наших СМИ
Игорь Луцкий, министр информации Беларуси:
Нам надо уходить от создания этого контента собственными силами. Правильнее выступать заказчиком продукта. А исполнителями должны быть специализированные творческие мастерские, продакшн-студии. Мы заказываем и контролируем, они производят «под ключ». И тогда, к слову, не придется нам краснеть за всякого рода шоуменов, которые сегодня в обществе неоправданно позиционируются как перековавшиеся или внезапно прозревшие ведущие, журналисты гостелевидения (беру в кавычки вот эти ипостаси).
Позавчера вел свадьбы, вчера лотерейный розыгрыш, сегодня – корпоратив в ресторане, а завтра он политический диссидент со статусом телеведущего гостелеканала. Давайте от этого избавляться.