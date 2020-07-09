Игорь Луцкий о создании развлекательных передач: «Нам надо уходить от создания этого контента собственными силами»

Игорь Луцкий, министр информации Беларуси:

Нам надо уходить от создания этого контента собственными силами. Правильнее выступать заказчиком продукта. А исполнителями должны быть специализированные творческие мастерские, продакшн-студии. Мы заказываем и контролируем, они производят «под ключ». И тогда, к слову, не придется нам краснеть за всякого рода шоуменов, которые сегодня в обществе неоправданно позиционируются как перековавшиеся или внезапно прозревшие ведущие, журналисты гостелевидения (беру в кавычки вот эти ипостаси).

Позавчера вел свадьбы, вчера лотерейный розыгрыш, сегодня – корпоратив в ресторане, а завтра он политический диссидент со статусом телеведущего гостелеканала. Давайте от этого избавляться.