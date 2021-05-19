«За мной что ли слесаря будут ездить, что-то мне ремонтировать?» Легко ли быть трактористом, если ты женщина
Новости Беларуси. Продолжаем знакомить вас с прекрасными и успешными белорусками. Педагоги, руководители предприятий, врачи, спортсмены, журналисты. Героиня нового выпуска проекта – легендарная женщина-тракторист Татьяна Захожая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Татьяна Захожая, тракторист-машинист сельскохозяйственного предприятия «Путчино»:
Еду, а навстречу какая машина. И я только по губам определяю, кто-то, может, на меня глянул: «Баба! Баба!» Про меня говорили: «Ты же замужем за трактором!» Все сама. Кто за меня, за мной что ли слесаря будут ездить, что-то мне ремонтировать? Это же смешно. Взялся за гуж, не говори, что не дюж.
У меня цели не было, чтобы вознестись так вот, у меня цель – доказать, что я могу такую работу выполнять и могу лучше выполнять, чем другие. Ну не цель, а жизненное кредо такое.
Новую серию проекта смотрите в 19:30 на телеканале СТВ.