«За мной что ли слесаря будут ездить, что-то мне ремонтировать?» Легко ли быть трактористом, если ты женщина

Татьяна Захожая, тракторист-машинист сельскохозяйственного предприятия «Путчино»:

Еду, а навстречу какая машина. И я только по губам определяю, кто-то, может, на меня глянул: «Баба! Баба!» Про меня говорили: «Ты же замужем за трактором!» Все сама. Кто за меня, за мной что ли слесаря будут ездить, что-то мне ремонтировать? Это же смешно. Взялся за гуж, не говори, что не дюж.