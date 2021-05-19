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В Беларуси началась внезапная проверка боевой готовности ракетных войск. Задействуют до 100 единиц техники

19 мая 2021 06:27
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Новости Беларуси. В Беларуси началась внезапная проверка боевой готовности ракетных войск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси началась внезапная проверка боевой готовности ракетных войск. Задействуют до 100 единиц техники-1

К ней привлекаются воинские части и подразделения комплексов тактических ракет «Точка-У», реактивных систем залпового огня «Полонез», «Смерч», «Ураган». Всего будет задействовано до 100 единиц техники и свыше 500 человек личного состава.

В Беларуси началась внезапная проверка боевой готовности ракетных войск. Задействуют до 100 единиц техники-4

После выполнения мероприятий подготовки воинские части и подразделения выдвинутся на полигоны Вооруженных Сил для выполнения учебно-боевых задач. Завершится проверка проведением контрольных занятий по нанесению ракетных ударов.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Фотофакт

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