В Беларуси началась внезапная проверка боевой готовности ракетных войск. Задействуют до 100 единиц техники

Новости Беларуси. В Беларуси началась внезапная проверка боевой готовности ракетных войск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Беларуси началась внезапная проверка боевой готовности ракетных войск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
К ней привлекаются воинские части и подразделения комплексов тактических ракет «Точка-У», реактивных систем залпового огня «Полонез», «Смерч», «Ураган». Всего будет задействовано до 100 единиц техники и свыше 500 человек личного состава.
После выполнения мероприятий подготовки воинские части и подразделения выдвинутся на полигоны Вооруженных Сил для выполнения учебно-боевых задач. Завершится проверка проведением контрольных занятий по нанесению ракетных ударов.