Фёдор Повный: должен быть незыблемый фундамент, потому что патриотизм без нравственной основы носит название нацизм

Протоиерей Федор Повный, настоятель Храма-памятника в честь Всех святых:

Как только мы перестанем ощущать свою силу в Боге или хотя бы в правде, мы потеряем Родину, то есть мы потеряем свое земное Отечество. А если размышлять дальше, то мы должны понимать, что нравственная основа должна иметь свой незыблемый фундамент. Потому что патриотизм без нравственной основы носит одно название – нацизм. Нетрудно понять, что фундамент нравственности связан с религиозным видением добра и зла. А вот знание о народе впитывается через примеры людей, с которыми растут наши дети. Сегодня это и мы с вами.