Фёдор Повный: должен быть незыблемый фундамент, потому что патриотизм без нравственной основы носит название нацизм
Новости Беларуси. Диалог религии и государства: на каких примерах воспитывать молодое поколение? Непростой разговор собрал в Храме-памятнике в честь Всех святых представителей духовенства, чиновников и общественность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На повестке дня очень важный вопрос – формирование патриотизма и гражданской личности. На встрече много апеллировали к недавней истории советского прошлого, но Союз развалился.
И сегодня стоит вопрос создания новой идеологии, которая научит молодежь любить и уважать свою страну.
Протоиерей Федор Повный, настоятель Храма-памятника в честь Всех святых:
Как только мы перестанем ощущать свою силу в Боге или хотя бы в правде, мы потеряем Родину, то есть мы потеряем свое земное Отечество. А если размышлять дальше, то мы должны понимать, что нравственная основа должна иметь свой незыблемый фундамент. Потому что патриотизм без нравственной основы носит одно название – нацизм. Нетрудно понять, что фундамент нравственности связан с религиозным видением добра и зла. А вот знание о народе впитывается через примеры людей, с которыми растут наши дети. Сегодня это и мы с вами.
К слову, межконфессиональный совет действует с декабря 2008 года и за это время, по мнению его участников, проявил себя весьма успешно.