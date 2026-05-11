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За месяц пригородными поездами между Беларусью и Россией воспользовались свыше 5,5 тыс. человек

11 мая 2026 06:05
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За первый месяц курсирования трансграничных пригородных поездов между Беларусью и Россией ими воспользовались более 5,5 тысяч пассажиров. Такие данные привели Российские железные дороги. По маршруту Смоленск – Витебск перевезено свыше 2 тысяч 800 человек, еще 2 тысячи 700 – на линии Смоленск – Орша, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За месяц пригородными поездами между Беларусью и Россией воспользовались свыше 5,5 тыс. человек-2

Летний график усиливают: на направлении Смоленск – Орша предусмотрено до трех пар поездов в сутки. Поезда Смоленск – Витебск ходят ежедневно, а в выходные добавляются дополнительные рейсы. В РЖД подчеркивают: при росте спроса назначаются и внеплановые поезда – такие уже начали ходить с 30 апреля. Движение организовано по решению Высшего госсовета Союзного государства. Перевозки стартовали 2 апреля – в День Единения народов Беларуси и России. В перспективе сеть трансграничных маршрутов может быть расширена – при сохранении высокого пассажирского потока и востребованности направления. 

# Беларусь-Россия # Белорусская железная дорога

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