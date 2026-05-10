Находят даже в огороде – нюансы работы белорусских саперов

Как ни удивительно, но проблема мин актуальности не потеряла. Полно историй и роликов о том, как находят снаряды прямо на стройках, в огородах и полях. И кто знает, сколько их еще в наших недрах, рассказали в программе «Суровый взгляд» на СТВ.

1997 год. Принцесса Диана в защитном бронежилете прогуливается по минному полю в Анголе. Эту страну расчищали от взрывоопасных устройств после гражданской войны.

А это уже 2025 год. Там же и в том же костюме, только уже ее сын, принц Гарри, приехал с той же гуманитарной миссией. В этом же списке и Кувейт, разминирование которого в 90-е было признано одной из самых масштабных, сложных и опасных инженерных операций в истории. Прошло более 30 лет, и старые снаряды так же находят.

По оценкам ООН, планета хранит порядка 120 миллионов противопехотных мин. Эксперты считают, при использовании существующих технологий на разминирование всей Земли потребуется около тысячи лет и до 100 миллиардов долларов. А с учетом того, что военные столкновения не прекращаются, и того больше.

Расчищать Беларусь от отголосков войны стали еще во время войны, сразу после освобождения в 1944 году. За первые несколько лет была разминирована территория площадью миллион квадратных километров. Обнаружено и уничтожено 70 миллионов единиц взрывоопасной техники самых разных видов. К этой работе подключилась вся страна.

Павел Жданович, научный сотрудник центра военной истории Беларуси Института истории НАН Беларуси:

Одними из первых, где эти работы стали проводиться непосредственно регулярной армией, это территория Гомельской и Полесской областей. Если мы говорим про сельскую местность, а это 1944 год, посевные кампании, то привлекалось активно гражданское население. Например, те же самые трактористы, которые проходили соответствующие курсы обучения. Помимо гражданского населения, привлекались лица, которые принимали участие в партизанском движении.

Эхо войны в стране звучит уже восьмое десятилетие. Хоть и леса прочесаны, и города расчищены, но земля вновь и вновь сталкивает на поверхность новые сюрпризы со взрывчаткой. Силами внутренних войск только за прошлый год было найдено и обезврежено около 26 тысяч взрывоопасных предметов.

Влада Родовская, корреспондент:

Действуют саперы по строгому и четкому алгоритму. Возле места, где был найден снаряд, тщательно обследуется и территория вокруг с помощью этого устройства. Если оно чувствует в земле взрывоопасный предмет, подает сигнал. Такая работа – ходьба по минному полю. И это не метафора.

Мины, артиллерийские снаряды, ручные гранаты – топ-3. Эти боеприпасы встречают на просторах Беларуси чаще всего. Чисто технически происходит как? Поступает обращение в милицию, место с боевой находкой оцепляют, и дальше филигранная работа по определению типов взрывоопасного предмета, калибра, степени готовности к взрыву. Нередкие кейсы, когда, выезжая по случаю обнаружения одного снаряда, группа сталкивается с совсем другими масштабами. Партизанский край еще не раскрыл все свои опасные секреты.

Старший техник специальной саперной группы взрывотехнического центра специального назначения внутренних войск МВД Беларуси:

Был один из интересных случаев. Выбыли по сообщению об обнаруженном взрывоопасном предмете. По прибытии на местности установили, что это были два артиллерийских боеприпаса. При ведении инженерной разведки на прилегающей территории обнаружен еще один взрывоопасный предмет. В сумме было обнаружено 68 взрывоопасных предметов. Случай интересен тем, что такое количество взрывоопасных предметов было найдено вблизи населенного пункта на площади около 100 квадратных метров.

Саперы проходят серьезную подготовку и обучение, прежде чем приступают к работе. Помогают им и новые технологии. Беспилотники используются для разведки территорий, а такие роботы доставляют боеприпасы на место, где их взорвут, чтобы минимизировать человеческое участие. Так куда безопаснее. Если вами найден предмет, внешне схожий на боеприпас, следует позвонить в милицию. Не трогать, не забирать домой, не разбирать по частям. К чему это приведет, можно узнать из криминальной хроники.

Заместитель начальника взрывотехнического центра специального назначения внутренних войск МВД Беларуси:

Все эти боеприпасы были или выпущены из каких-то орудий, или по каким-то причинам не сработали в то время, или просто оставлены какие-то склады. С учетом того, что уже прошел достаточный период, они все подверглись коррозии, металлы окислились. Все, как правило, взрывчатые вещества становятся более чувствительными. Поэтому любые манипуляции с этими предметами очень опасны для жизни и здоровья.