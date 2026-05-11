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Беларусь укрепляет туристическое сотрудничество с Китаем

11 мая 2026 05:51
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Беларусь усиливает работу по привлечению туристов из Китая. В Пекине прошла встреча Посла Беларуси Александра Червякова с ведущими китайскими туркомпаниями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь укрепляет туристическое сотрудничество с Китаем-2

Китайский рынок – один из самых перспективных – растущий интерес к Европе, удобная логистика и расширение безвизовых возможностей делают Беларусь привлекательным направлением.

Китайские партнеры рассматривают Беларусь как страну с уникальной природой, историческими объектами и безопасной инфраструктурой. На встрече обсуждали, как сделать путешествие для китайского туриста максимально простым – от оформления поездки до маршрутов внутри страны. 

Беларусь укрепляет туристическое сотрудничество с Китаем-4

Александр Червяков, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Китае:
Программа социально-экономического развития, которая была одобрена на Всебелорусском народном собрании, один из приоритетов затрагивает вопросы развития туризма. Это отрасль, которая имеет сегодня огромный потенциал и к которой в Республике Беларусь будет уделяться большое внимание. Безусловно, Китай, огромный Китай с миллиардным населением, сегодня очень интересен для Республики Беларусь именно в области туризма. Поэтому сегодня мы встречаемся с теми компаниями, китайскими компаниями, которые выразили желание активно работать для продвижения туризма в Республике Беларусь.

По итогам встречи сформирован перечень из около 30 практических вопросов, которые необходимо учесть, чтобы повысить комфорт и увеличить турпоток. Предложения сторон планируют объединить в дорожную карту. Она определит дальнейшие шаги по развитию туристической отрасли и укреплению сотрудничества между Беларусью и Китаем. Ставка – на повышение качества сервиса, расширение маршрутов и продвижение Беларуси как комфортного и безопасного направления для путешествий.

# Беларусь-Китай # Туризм # Александр Червяков

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