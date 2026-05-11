Беларусь укрепляет туристическое сотрудничество с Китаем

Китайские партнеры рассматривают Беларусь как страну с уникальной природой, историческими объектами и безопасной инфраструктурой. На встрече обсуждали, как сделать путешествие для китайского туриста максимально простым – от оформления поездки до маршрутов внутри страны.

Александр Червяков, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Китае:

Программа социально-экономического развития, которая была одобрена на Всебелорусском народном собрании, один из приоритетов затрагивает вопросы развития туризма. Это отрасль, которая имеет сегодня огромный потенциал и к которой в Республике Беларусь будет уделяться большое внимание. Безусловно, Китай, огромный Китай с миллиардным населением, сегодня очень интересен для Республики Беларусь именно в области туризма. Поэтому сегодня мы встречаемся с теми компаниями, китайскими компаниями, которые выразили желание активно работать для продвижения туризма в Республике Беларусь.

По итогам встречи сформирован перечень из около 30 практических вопросов, которые необходимо учесть, чтобы повысить комфорт и увеличить турпоток. Предложения сторон планируют объединить в дорожную карту. Она определит дальнейшие шаги по развитию туристической отрасли и укреплению сотрудничества между Беларусью и Китаем. Ставка – на повышение качества сервиса, расширение маршрутов и продвижение Беларуси как комфортного и безопасного направления для путешествий.