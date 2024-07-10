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В Витебске определили порядок выступления юных артистов

10 июля 2024 07:45
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В жеребьевке Международного детского музыкального конкурса «Витебск» накануне определили порядок выступления юных артистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Витебске определили порядок выступления юных артистов-1

Витебчанка Злата Ярошевич, которая представляет нашу страну, 10 июля выйдет на сцену восьмой, а во второй конкурсный день – седьмой. Всего участвуют 14 юных вокалистов.

В Витебске определили порядок выступления юных артистов-4

Кирилл Усов, участник XXII Международного детского музыкального конкурса «Витебск» (Россия):
На «Славянском базаре» впервые. И уже получаем много эмоций и в предвкушении конкурса. Здесь очень крутая атмосфера. Все подружились за кулисами.

В Витебске определили порядок выступления юных артистов-7

Раяна Алибаева, участница XXII Международного детского музыкального конкурса «Витебск» (Кыргызстан):
Это очень большой конкурс, я волнуюсь, как и все остальные участники за кулисами. Но мы стараемся поддерживать друг друга, общаться. Ведь это конкурс для того, чтобы страны объединялись, дружили.

Накануне состоялась торжественная церемония поднятия флага 33-го Международного фестиваля искусств. На сцене Летнего амфитеатра прошло грандиозное открытие нового проекта «Гости из будущего». Красочное шоу собрало 6 тысяч зрителей.

# Славянский базар в Витебске-2024 # общество

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