В Витебске определили порядок выступления юных артистов

В жеребьевке Международного детского музыкального конкурса «Витебск» накануне определили порядок выступления юных артистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Витебчанка Злата Ярошевич, которая представляет нашу страну, 10 июля выйдет на сцену восьмой, а во второй конкурсный день – седьмой. Всего участвуют 14 юных вокалистов.

Кирилл Усов, участник XXII Международного детского музыкального конкурса «Витебск» (Россия): На «Славянском базаре» впервые. И уже получаем много эмоций и в предвкушении конкурса. Здесь очень крутая атмосфера. Все подружились за кулисами.

Раяна Алибаева, участница XXII Международного детского музыкального конкурса «Витебск» (Кыргызстан):

Это очень большой конкурс, я волнуюсь, как и все остальные участники за кулисами. Но мы стараемся поддерживать друг друга, общаться. Ведь это конкурс для того, чтобы страны объединялись, дружили.

Накануне состоялась торжественная церемония поднятия флага 33-го Международного фестиваля искусств. На сцене Летнего амфитеатра прошло грандиозное открытие нового проекта «Гости из будущего». Красочное шоу собрало 6 тысяч зрителей.