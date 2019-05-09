За каждым фото – свой подвиг. Президенту показали уникальный альбом «Беларусь помнит»

Новости Беларуси. Беларусь потеряла в той войне каждого третьего, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Многие не вернулись с фронта домой, но Беларусь помнит. Так называется общереспубликанская акция, участники которой пришли на площадь Победы. «Беларусь помнит». Возложение цветов и венков к монументу Победы в Минске. Фотофакт Они держали в руках портреты родственников, которые боролись за Победу. За каждым фото – своя история и свой подвиг.

У меня портрет Леонида Игнатьевича Беды. Всего за время войны он совершил 204 боевых вылета на Ил-2. У него есть множество наград и медалей. 9 Мая – важный праздник, потому что наши деды и прадеды отдали свою жизнь за наше мирное небо.

9 Мая для меня – это подвиг народа, это память, которую мы должны хранить, нести в себе. Каждый год мы приходим с детьми, принимаем участие и в парадах, и в праздничных акциях.

Кстати, активисты БРСМ показали Президенту специальной альбом «Беларусь помнит», в котором собрали фото и истории о солдатах, которые сражались на полях Великой Отечественной. Александр Лукашенко: «Главный урок Великой Победы в том, что за мир нужно бороться» Этот альбом повезут по разным городам Беларуси, чтобы каждый смог прикоснуться к нашей истории. А после он займет место в постоянной экспозиции музея Великой Отечественной войны.

А тем временем люди продолжают идти на площадь Победы, к Вечному огню. Монумент сегодня просто утопает в цветах. На площади много детей, школьников. Они общаются с ветеранами. Многие приходят семьями.