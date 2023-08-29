За каждой просьбой – судьба человека. Как сенаторы Беларуси решают житейские проблемы и какие мечты исполняют?

Новости Беларуси. От личных просьб до вопросов целого микрорайона. Сенаторы продолжают решать проблемы жителей нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Прямые телефонные линии, личные приемы – тот формат работы, который позволяет снять проблему, а в другом случае представителям власти указать на те или иные законодательные вопросы, которые нуждаются в усовершенствовании. Кроме этого, такой диалог – это возможность посмотреть, чем живут люди и какие вопросы волнуют общество. Тему продолжат наши корреспонденты.

Их мечта – белорусский детский лагерь «Зубренок». Доминика и Андрей Никончуки из Малориты – двойняшки, всегда вместе, даже в школе сидят за одной партой. Парню – а он многократный победитель и призер предметных олимпиад – предлагали путевки в лагерь во время учебного года, а это значит, пришлось бы пожертвовать участием в интеллектуальных баталиях. Да и ехать пришлось бы без сестры, а она также круглая отличница. За заветными, именно летними, путевками для детей к сенатору обратились родители.

Ольга Никончук, жительница Малориты:

Мы очень довольны. Хотели выразить признательность Шатликовой Тамаре Анатольевне. За подаренную веру, что желание и всего можно достичь. Отнеслись ответственно, чтобы дети оздоровились. Я понимаю, что это не принципиально, тем не менее очень приятно.

Сегодня ребята рассматривают сотни фотографий с Нарочи и делятся эмоциями о лучшем отдыхе. Школьники попали в отряд волонтеров и смогли прокачать еще и навыки общения. Впереди два финальных года в школе.

Доминика Никончук, жительница Малориты:

Я очень хотела попасть в «Зубренок». Я получила огромное удовольствие от смены. За 18 дней «Зубренок» стал для меня домом.

Андрей Никончук, житель Малориты:

Я никогда не видел, чтобы взрослые работали с детьми на доверии. Спасибо «Зубренку» за подаренные ощущения.

Семья Сергея Гладыша без генератора как без рук. Это единственный источник электроэнергии в их доме. Подключиться к центральной сети пока нет возможности. Все из-за недобросовестного подрядчика. В доме уже есть водопровод, на днях подвели и газ. Но пользоваться этим без электроснабжения нельзя.

Сергей Гладыш, житель Витебска:

Переночевать в летний сезон я могу, пока тепло. Но сейчас, поймите, наступят холода, и газовый котел работать не будет, у меня отопления не будет, соответственно, у меня безвыходная ситуация. Да, еще сентябрь-октябрь – тепленькие дни, можно пожить, но в дальнейшем?

Заложником ситуации стал весь микрорайон. А это почти 300 домовладений. Некоторым приходится и вовсе жить рядом с домом в вагончике. Не решен и вопрос с дорожной инфраструктурой. Люди вынуждены ездить через дворы соседей, потому как проезжая часть больше похоже на болото. В 2015-м эти участки выделялись под строительство нуждающимся в улучшении жилищных условий.

Анастасия Шолбина, жительница Витебска:

За восемь лет нам столько давали ответов о том, что работы будут завершены во втором квартале 2020-го, 2021 года. Эти сроки смещались по полгода. Мы понимали, что ничего нет. Заехать реально мы хотим. Наши дома готовы. У нас семьи. У нас каждая вторая семья здесь либо многодетная, либо молодая семья с двумя детьми.

Сдвинуть ситуацию с мертвой точки помогло обращение к Юрию Деркачу. Сенатор взял проблему под личный контроль. Фотоотчеты о проделанной за день работы подрядчиком жильцы присылают ему в мессенджер. Чтобы ускорить завершение благоустройства микрорайона, некоторые службы работают даже ночью.

Юрий Деркач, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Я думаю, что где-то к октябрю мы будем видеть результаты работы. И дома, которые уже построены под кредитные ресурсы, можно будет ввести в эксплуатацию. Самое главное, что у государства есть ресурсы, и этот ресурс направляется для доведения этих объектов в порядок.