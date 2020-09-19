Байкеры из Беларуси и России посетили ветеранов и детскую деревню. Как это было

Новости Беларуси. Они гонят свои байки во имя Победы. Через Мурманск и Санкт-Петербург на Брест по легендарной «олимпийке» с двумя позитивными пит-стопами до Кургана Славы. Более 120 байкеров из Беларуси и России принимают участие в международном мотопробеге в честь 75-летия Великой Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Накануне они побывали в Брестской крепости, а 19 сентября приехали в Николаевщинский дом-интернат для престарелых и инвалидов, чтобы еще раз сказать слова благодарности ветеранам войны. Душевная встреча прошла под музыкальное сопровождение, угостили заезжих путников солдатской кашей. Полевая кухня развернулась прямо под открытым небом.

Финальной точкой сегодняшнего мотомаршрута стала детская деревня «Истоки». Здесь проживает 12 семей, которые воспитывают 67 детей. Это ребята, биологические папы и мамы которых отказались от них либо были лишены родительских прав.

Едва припарковавшись, байкеры сразу были вовлечены в спортивную анимацию. Мотокуртки и щитки сброшены, и люди ветра принялись играть с детворой в футбол. К слову, команда детской деревни обыграла «беспечных ангелов» со счетом 1:0. После этого маленькие жители «Истоков» с особым любопытством изучили механизмы двухколесных коней.