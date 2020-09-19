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Байкеры из Беларуси и России посетили ветеранов и детскую деревню. Как это было

19 сентября 2020 18:02
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Новости Беларуси. Они гонят свои байки во имя Победы. Через Мурманск и Санкт-Петербург на Брест по легендарной «олимпийке» с двумя позитивными пит-стопами до Кургана Славы. Более 120 байкеров из Беларуси и России принимают участие в международном мотопробеге в честь 75-летия Великой Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Байкеры из Беларуси и России посетили ветеранов и детскую деревню. Как это было-1

Накануне они побывали в Брестской крепости, а 19 сентября приехали в Николаевщинский дом-интернат для престарелых и инвалидов, чтобы еще раз сказать слова благодарности ветеранам войны. Душевная встреча прошла под музыкальное сопровождение, угостили заезжих путников солдатской кашей. Полевая кухня развернулась прямо под открытым небом.

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Байкеры из Беларуси и России посетили ветеранов и детскую деревню. Как это было-4

Финальной точкой сегодняшнего мотомаршрута стала детская деревня «Истоки». Здесь проживает 12 семей, которые воспитывают 67 детей. Это ребята, биологические папы и мамы которых отказались от них либо были лишены родительских прав.

Едва припарковавшись, байкеры сразу были вовлечены в спортивную анимацию. Мотокуртки и щитки сброшены, и люди ветра принялись играть с детворой в футбол. К слову, команда детской деревни обыграла «беспечных ангелов» со счетом 1:0. После этого маленькие жители «Истоков» с особым любопытством изучили механизмы двухколесных коней.

Байкеры из Беларуси и России посетили ветеранов и детскую деревню. Как это было-7

Игорь Чайка, директор социальных программ мотоклуба Iron Birds (Россия):
Быть патриотом, помнить свою историю, помнить ужасные, сложные страницы, которые пережили наши братские народы, обязательно очень нужно и важно в контексте того, что сегодня очень часто отношение к Победе русского народа, белорусского народа и других народов, советских народов пытаются подзатирать. Это недопустимо. И именно такими мероприятиями, такими мотопробегами, посещениями памятных мест, посещением ветеранов, деток мы хотим показать то, что мы активно будем пропагандировать и активно будем сопротивляться той несправедливости, которую сегодня пытаются распространять в рамках еще раз повторюсь попытки затереть подвиг наших дедов и прадедов.

Байкеры из Беларуси и России посетили ветеранов и детскую деревню. Как это было-10

Завершится белорусская часть пробега 20 сентября на Кургане Славы, где состоится церемония закладки капсул с землей с памятных мест и посланием наследникам Великой Победы, а также возложением цветов к мемориалу.

# Великая Отечественная война # общество # Игорь Чайка # Виктор Лукашенко # Фотофакт

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