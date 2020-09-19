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Корреспондент СТВ пообщалась с Ниной Багинской на женском марше в Минске. И вот что ей ответила пенсионерка

19 сентября 2020 17:53
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Новости Беларуси. Суббота – традиционный женский день для протестных акций. К сожалению, не все представительницы прекрасного пола посвящают этот выходной день отдыху и времени с семьей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Дедушка о протестной акции в Минске: «Мне 50 долларов давали, и я не пошёл»

Ксения Худолей, корреспондент СТВ:  
На акции была замечена и «селебрити белорусских протестов». Нина Багинская с флагом нагоняла толпу и с удовольствием (почти профессионально) давала интервью СМИ.  

Корреспондент СТВ пообщалась с Ниной Багинской на женском марше в Минске. И вот что ей ответила пенсионерка-1

Корреспондент СТВ пообщалась с Ниной Багинской на женском марше в Минске. И вот что ей ответила пенсионерка-3

Нина Багинская:
Сама заклікаю свой народ абвясціць агульнае грамадзянскае непарападкаванне і не працаваць. Не плаціць, нават за кватэру не заплаціць. Няхай гэтая ўлада падумае.

Так выключат же электричество, воду.

Нина Багинская:
Адключаць ваду – ёсць калонкі паўсюдна. Цяпло не трэба.

# Акции протеста # общество # Ксения Худолей # Нина Багинская # Фотофакт

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