Корреспондент СТВ пообщалась с Ниной Багинской на женском марше в Минске. И вот что ей ответила пенсионерка

Новости Беларуси. Суббота – традиционный женский день для протестных акций. К сожалению, не все представительницы прекрасного пола посвящают этот выходной день отдыху и времени с семьей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дедушка о протестной акции в Минске: «Мне 50 долларов давали, и я не пошёл»

Ксения Худолей, корреспондент СТВ:

На акции была замечена и «селебрити белорусских протестов». Нина Багинская с флагом нагоняла толпу и с удовольствием (почти профессионально) давала интервью СМИ.