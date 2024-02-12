Все ли из них соблюдают правила безопасности? Узнала Алеся Иванова.

Новости Беларуси. Сотрудники МЧС и ОСВОД усилили меры профилактики на льду. Начало февраля уже отметилось нестабильной погодой, что можно сказать и о поверхности водоемов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Лед в некоторых местах становится хрупким, а значит время отправляться в рейды. Под особым контролем спасателей по-прежнему остаются рыбаки.

Беседа о безопасности, напоминание о необходимости использовать спасательный жилет и наглядные листовки – так начинается любой выход на лед сотрудников МЧС и ОСВОД. Первые недели февраля уже отметились своей переменчивой погодой, однако для любителей зимней ловли даже это не повод сидеть дома.

Олег Люцко, начальник спасательной станции «Заславль-1»:

Мы каждый день проводим профилактические рейды, выходим, общаемся с рыбаками. Напоминаем о необходимости ношения жилета и соблюдения техники безопасности на льду.

На Заславском водохранилище по традиции многолюдно. Если в будний день количество рыбаков достигает 200, то в выходной на льду все 300. В этот период задача спасателей – не запугать, а предупредить.