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На Заславском водохранилище прошёл рейд – сотрудники ОСВОД и МЧС усилили контроль за рыбаками

12 февраля 2024 17:21
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Новости Беларуси. Сотрудники МЧС и ОСВОД усилили меры профилактики на льду. Начало февраля уже отметилось нестабильной погодой, что можно сказать и о поверхности водоемов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Лед в некоторых местах становится хрупким, а значит время отправляться в рейды. Под особым контролем спасателей по-прежнему остаются рыбаки.

Все ли из них соблюдают правила безопасности? Узнала Алеся Иванова.

На Заславском водохранилище прошёл рейд – сотрудники ОСВОД и МЧС усилили контроль за рыбаками-1

Беседа о безопасности, напоминание о необходимости использовать спасательный жилет и наглядные листовки – так начинается любой выход на лед сотрудников МЧС и ОСВОД. Первые недели февраля уже отметились своей переменчивой погодой, однако для любителей зимней ловли даже это не повод сидеть дома.

На Заславском водохранилище прошёл рейд – сотрудники ОСВОД и МЧС усилили контроль за рыбаками-4

Олег Люцко, начальник спасательной станции «Заславль-1»:
Мы каждый день проводим профилактические рейды, выходим, общаемся с рыбаками. Напоминаем о необходимости ношения жилета и соблюдения техники безопасности на льду.

На Заславском водохранилище по традиции многолюдно. Если в будний день количество рыбаков достигает 200, то в выходной на льду все 300. В этот период задача спасателей – не запугать, а предупредить.

Далее смотрите в видеоматериале.

# Водоемы Беларуси # общество # Алеся Иванова # Новости Минска и Минской области

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