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Над регионами РФ и Азовским морем сбили 69 украинских БПЛА

07 сентября 2025 14:19
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Над регионами РФ и Азовским морем сбили 69 украинских БПЛА-0

В ночь на 7 сентября российские силы ПВО уничтожили и перехватили 69 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. По данным Министерства обороны РФ, атаки были отбиты в различных регионах страны и над Азовским морем. Об этом пишет ТАСС.

Наибольшее число беспилотников было сбито в Краснодарском крае (21), Воронежской (13) и Белгородской (10) областях. Другие были нейтрализованы в Астраханской, Волгоградской, Ростовской, Брянской, Курской и Рязанской областях, а также в Крыму. Над морем было уничтожено четыре самолета.

Фото: pixabay

# Оружие и боеприпасы

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