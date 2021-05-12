«Чувствовали внимание, желание услышать и понять». Как белорусская молодёжь относится к ветеранам и памяти о войне?

Новости Беларуси. В студии программы «Большой город» председатель Минской городской организации Белорусского общественного объединения ветеранов Анатолий Адоньев. Екатерина Забенько, ведущая:

Как вы оцениваете отношение молодежи к памяти о войне?

Анатолий Адоньев, председатель Минской городской организации Белорусского общественного объединения ветеранов:

Подавляющее большинство относится с уважением и гордостью. Но нас больше всего волнует то, что какая-то небольшая категория утрачивает эту память и проявляет меньше ответственности при оценке этих великих событий. Хотелось бы, чтобы мы не упустили эту молодежь и помогли правильно оценить и понять, поэтому не зря у нас в этом году Год народного единства, чтобы каждый понимал, оценивал события, которые произошли в те тяжелые годы, но завершились Великой Победой, победой над фашизмом. Екатерина Забенько:

Анатолий Алексеевич, почему такая разная молодежь сегодня? Одни помогают ветеранам, наводят порядок на военных памятниках, местах захоронений, всячески помогают военным, а другие пытаются героизировать фашизм? Почему такая разница в воспитании современной молодежи? Как это исправлять?

Анатолий Адоньев:

Действительно, вопрос очень важный и очень сложный. Чтобы исправлять это положение, нужно прежде всего родителям с достоинством влиять на воспитание своих детей. Кроме того, наше второе направление, где очевидно есть какие-то просчеты, и мы об этом уже говорили – мы должны обратить особое внимание в школе, пропагандировать те достижения, идеи и условия, которые обеспечивали Великую Победу. Пропагандировать тех людей, кто заслужил эту Победу, отдал свое здоровье, но добился ее, защищая страну. Екатерина Забенько:

Ваши ветераны очень активные, несмотря на возраст, молодые люди в душе, они готовы идти к молодежи, рассказывать. Как на них реагирует молодежь? Для них это воспитание или беседа, диалог поколений?

Анатолий Адоньев:

Только за последние дни мы несколько раз встречались в составе ветеранов с молодежью. Я должен сказать: и вчера, и позавчера, на днях мы встречались и всюду чувствовали внимание, желание услышать и понять, кто такие участники войны, услышать от них истину о тех событиях, которые были. Сейчас очень много разных средств, в том числе интернет, где подается обильный материал, который иногда извращает эти события. В течение дней, связанных с Днем Победы, когда мы встречаемся с молодежью, видим, насколько внимательно и с большим интересом они выслушивают наши рассказы, пожелания им, чтобы они становились настоящими патриотами и были готовы к защите своего Отечества. Это очень важно. Если молодой человек не будет верить, не будет готов, то как будет это Отечество существовать дальше? Наша задача в том и кроется – родителей, школы и ветеранского движения – объединить и сплотить все население вокруг тех идей, которые являются законодательным актом в оценке великих событий – это Победа, достигнутая нашим народом. Народ был объединен великой страной, Советским Союзом, и мы все вместе добились Победы.

Екатерина Забенько:

Мы много внимания уделяем патриотическому воспитанию молодежи. Как вы думаете, как должна проводиться эта работа, чтобы им было интересно, не было навязано, чтобы они сами интересовались и задавали вопросы? Анатолий Адоньев:

Должна быть категория ветеранских движений, которая готова влиять на формирование этого понимания у молодежи, но в то же время должны быть мероприятия. Только что у нас прошел конкурс «Песни Победы», в нем принимала участие и молодежь. И второе событие, мы готовимся, проводится конкурс, в котором участвую дети. Они подают свои рисунки, связанные с событиями Великой Отечественной войны – о своих родителях, дедушках, бабушках, о тех, кто добился Победы. Такие мероприятия у молодежи, и у младшего поколения, и постарше формируют понимание того, что это действительно было великое событие, и тяжелое, и радостное, когда завершилось Победой. Это объединяет молодежь и старшее поколение, оставляет в сердцах память и гордость за своих родителей, дедушек, бабушек. Я хоть тоже в возрасте, но горжусь своим отцом, отличным пулеметчиком, старшиной пулеметной роты, который добивался вместе со всеми Победы.