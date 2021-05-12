Что значат маркировки «био», «эко», «органика» и стоит ли переплачивать за такие продукты?

Тренд на здоровое питание с каждым годом набирает все большую популярность. Появляются торговые точки с органической продукцией, а на полках магазинов увеличивается количество продуктов с маркировками «био», «эко» и «органика». Давайте разберемся, что значит каждый из этих терминов, как они влияют на здоровье и стоит ли переплачивать? Катерина Никитина, нутрициолог:

Надо понимать, что в нашей стране не существует документа, который урегулировал бы соответствие данной надписи на упаковке и производства, поэтому за этими словами может скрываться все, что угодно. Что такое экопродукты? Надпись «эко» говорит нам о том, что при производстве, транспортировке и утилизации природа абсолютно не пострадает.

Однако эта надпись не дает гарантии, что продукт никаким образом не повлияет на наше здоровье. Перейдем к биопродуктам. Катерина Никитина:

Еще совсем недавно надпись «био» (в переводе с греческого это жизнь) означала, что в продукции содержатся живые бактерии: лакто- и бифидобактерии. Они есть в кефире и йогурте. Но сегодня мы можем увидеть подобные надписи и на соках, и на овсяной крупе. Мы понимаем, что это уже совсем не соответствует никакой действительности.

Органические продукты считаются наиболее ценными, так как при выращивании такого продукта используются максимально естественные условия. Катерина Никитина:

Не использовались никакие химикаты, удобрения, антибиотики, гормоны роста, не использовалось радиоактивное излучение. Как я говорила ранее, законопроекта нет, поэтому мы можем надеяться только на порядочность производителя.

В целях эксперимента мы отправились в Научно-практический центр Национальной академии наук по продовольствию. Здесь уже заранее отобрали в торговой сети продукты с маркировкой «био» и продукты аналогичные, но без такой маркировки, чтобы провести оценку качества и безопасности. Наталья Комарова, начальник Республиканского контрольно-испытательного комплекса по качеству и безопасности продуктов питания:

Мы оценили безопасность. Показатели безопасности – это наличие пестицидов, токсичных элементов, микотоксинов, нитратов, согласно требованиям нормативной документации, действующей на территории Республики Беларусь. И те, и другие продукты соответствуют нашим нормативным документам по этим показателям. Также мы оценили качество – это витаминный и минеральный составы. Мы определили разницу. В некоторых случаях по витаминному и минеральному составах превосходят обычные продукты без маркировки «био», в некоторых случаях – продукты с маркировкой «био».

К сожалению, сегодня в продуктах питания много стабилизаторов, консервантов, красителей, Е-добавок. Какие же опасности таят в себе продукты, которые лишены маркетинговых надписей и этикеток? Катерина Никитина:

Отсюда мы имеем такое большое количество болезней века – сердечно-сосудистые проблемы, болезнь Альцгеймера, онкология. Конечно, надо понимать, что органическое производство не может быть дешевым. Поэтому если вы видите товар за небольшую сумму, но с этой надписью, знайте, что это просто маркетинговый ход и ничего более. Старайтесь либо выбирать органическое производство – оно, конечно, дороже, но все-таки здоровье дороже, либо выращиваем сами и спрашиваем [продукты – прим. ред.] у наших бабушек, тем более сейчас на улице весна и все это появится.