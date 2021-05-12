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«Сможем выполнять исследования абсолютно всем нуждающимся пациентам». В Пинской больнице запустили новый аппарат КТ

12 мая 2021 08:25
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Новости Беларуси. Высокотехнологичная медицинская помощь становится еще ближе. 12 мая в Пинской центральной больнице запустили аппарат компьютерной томографии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новое оборудование решит для города проблему очередей на обследование.

«Сможем выполнять исследования абсолютно всем нуждающимся пациентам». В Пинской больнице запустили новый аппарат КТ-1

Аппарат в центральной больнице сменит своего 16-летнего предшественника. Оборудование нового поколения, которое только сошло с конвейера, позволит проводить скрининг больного всего за несколько минут.

«Сможем выполнять исследования абсолютно всем нуждающимся пациентам». В Пинской больнице запустили новый аппарат КТ-4

Ожидается, что за день обследование смогут проходить до полусотни человек. В кабинете оборудовали две станции – одновременно работать смогут несколько врачей.

«Сможем выполнять исследования абсолютно всем нуждающимся пациентам». В Пинской больнице запустили новый аппарат КТ-7

Александр Коваль, заведующий рентгеновским отделением Пинской центральной больницы:
Загруженность была колоссальная, особенно в связи с эпидситуацией. Аппарат работал круглые сутки. С вводом в эксплуатацию этого аппарата, я думаю, все вопросы снимутся. Мы сможем выполнять исследования абсолютно всем нуждающимся пациентам. Технически этот аппарат мощнее предыдущего. Он позволяет совершенно на новом уровне проводить исследования.

«Сможем выполнять исследования абсолютно всем нуждающимся пациентам». В Пинской больнице запустили новый аппарат КТ-10

Дмитрий Чередниченко, заместитель министра здравоохранения Беларуси:
Иметь все необходимое для оказания специализированной квалифицированной медицинской помощи. В первую очередь это тяжелое оборудование – это аппараты МРТ, аппарат КТ и ангиографы. В первую очередь должна быть такая аппаратура, и она здесь уже есть.

«Сможем выполнять исследования абсолютно всем нуждающимся пациентам». В Пинской больнице запустили новый аппарат КТ-13

Новый аппарат стал третьим для Пинска, где проживают более 130 тысяч человек. Город выступает и межрегиональным опорным медицинским центром еще для пяти районов области. На этом уровне клиники должны быть обеспечены всем медицинским оборудованием без ограничений.

«Сможем выполнять исследования абсолютно всем нуждающимся пациентам». В Пинской больнице запустили новый аппарат КТ-16

Напомним, закупка и установка аппаратов КТ проходит по всей стране в рамках борьбы с COVID-19. Всего их планируют запустить в 25 больницах. На очереди онкологический диспансер в Барановичах.

# Учреждения здравоохранения # общество # Дмитрий Чередниченко # Александр Коваль # Фотофакт

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