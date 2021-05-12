«Сможем выполнять исследования абсолютно всем нуждающимся пациентам». В Пинской больнице запустили новый аппарат КТ

Новости Беларуси. Высокотехнологичная медицинская помощь становится еще ближе. 12 мая в Пинской центральной больнице запустили аппарат компьютерной томографии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Новое оборудование решит для города проблему очередей на обследование.

Аппарат в центральной больнице сменит своего 16-летнего предшественника. Оборудование нового поколения, которое только сошло с конвейера, позволит проводить скрининг больного всего за несколько минут.

Ожидается, что за день обследование смогут проходить до полусотни человек. В кабинете оборудовали две станции – одновременно работать смогут несколько врачей.

Александр Коваль, заведующий рентгеновским отделением Пинской центральной больницы:

Загруженность была колоссальная, особенно в связи с эпидситуацией. Аппарат работал круглые сутки. С вводом в эксплуатацию этого аппарата, я думаю, все вопросы снимутся. Мы сможем выполнять исследования абсолютно всем нуждающимся пациентам. Технически этот аппарат мощнее предыдущего. Он позволяет совершенно на новом уровне проводить исследования.

Дмитрий Чередниченко, заместитель министра здравоохранения Беларуси:

Иметь все необходимое для оказания специализированной квалифицированной медицинской помощи. В первую очередь это тяжелое оборудование – это аппараты МРТ, аппарат КТ и ангиографы. В первую очередь должна быть такая аппаратура, и она здесь уже есть.

Новый аппарат стал третьим для Пинска, где проживают более 130 тысяч человек. Город выступает и межрегиональным опорным медицинским центром еще для пяти районов области. На этом уровне клиники должны быть обеспечены всем медицинским оборудованием без ограничений.