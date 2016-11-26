Реконструкторы показали молодому поколению, как в 1943 году советские солдаты освобождали Гомель

Новости Беларуси. Огонь артиллерии и атака советской пехоты – в Гомеле реконструировали события 43. В годовщину освобождения города от немецко-фашистких захватчиков реконструкторы показали молодому поколению, как это было.

Александр Добриян, СТВ:

В ноябре 43 советские войска наступали на Гомель сразу с трёх направлений. И если год назад реконструкторы показали гомельчанам, как это было на юго-востоке, где советские войска форсировали реку Сож. То сегодня восстановили бой на северной окраине.

Здесь советские войска атаковали укрепрайон на одном из разъездов.

По легенде советские солдаты атакуют укрепрайон на одном из разъездов на окраине города. Полчаса ожесточённого боя и вот под напором советских солдат остатки немецкого гарнизона сдаются в плен. Сегодня Владимир в форме офицера Вермахта, надо ведь кому-то сыграть роль. О событиях ноября 43 он знает не только из книг,

его дед и прадед видели освобождение Гомеля своими глазами.

Владимир Колот, руководитель военно-исторического клубного объединения:

Мой дедушка ещё рассказывал о том, что когда отступили немцы, утром 26 числа в пригороде Гомеля, ещё горячая еда у них стояла. Настолько они стремительно сорвались, бросили много материальной части, своей тяжёлой техники и стремительно начали отступление в сторону Речицы, Рогачёв.

После Сталинграда немцы действительно боялись оказаться в «котле» в Гомеле, зажатые между двумя реками – Сожем и Днепром.

Пётр Лаврентьевич сам был той силой, от которой бежали части Вермахта. Советский артеллерист осенью 43 освобождал родной Гомель и сегодняшнюю реконструкцию сравнивает с реальными событиями.

Пётр Мельников, ветеран Великой Отечественной войны, участник освобождения Гомеля от немецко-фашистских захватчиков:

Конечно, оно не так было. Танки, пушки, самолёты. День превращался в ночь.

28 недель немецкой оккупации превратили Гомель в руины.

В денежном эквиваленте ущерб, нанесённый городу, оценивался в 3 миллиарда тогдашних рублей.

Солдаты Вермахта при отступлении уничтожили всё, что успели: от линий электропередач до здания вокзала. Вывезли даже железнодорожные шпалы. Однако всё это мелочи по сравнению с человеческими жертвами.

Константин Мищенко, заместитель директора Гомельского областного музея военной славы:

До войны в Гомеле проживало 147 тысяч человек, на второй день после освобождения – 27 ноября провели перепись населения. Оказалось около 15 тысяч жителей всего лишь. На фронтах Великой Отечественной войны замечено, расстреляно , погибло под бомбами во время боевых действий 56 тысяч гомельчан, то есть это больше чем каждый третий.

Гомель стал первым областным центром Беларуси освобождённым от немецко-фашистских захватчиков.

В честь значимой победы вечером 26 ноября 1943 года был дан один из первых салютов победы на той войне. 20 залпов из 224 орудий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.