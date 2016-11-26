Десятки пород скакунов представили в Минске 26 ноября на международной выставке лошадей

Новости Беларуси. Около полусотни вороных, гнедых и саврасых. 26 ноября в Минске представили десятки пород скакунов. С особенностями каждой из них могли познакомится многочисленные гости. Их встречало настоящее шоу.

26 и 27 ноября между наездниками пройдут соревнования, на которых выяснят,

кто из всадников лучше всего умеет находить общий язык с лошадьми.

Семейный поход в парк, первый неуверенный ход конем и тут же – шах и мат. Впервые Яна оседлала коня, когда ей было 3 года. Отказаться от общения с лошадьми девочка уже не смогла.

Но всерьез занялась конным спортом лишь спустя почти 10 лет.

Яна Карачева, участник соревнования:

В 12 лет пришла в конюшню, пообщалась чуть-чуть с девочками, с лошадками. И начала приходить общаться, работать. С утра до ночи я пропадала на конюшне. Было меня не достать. Мама уже ругалась со мной на эту тему.

В паре с Монополией, так зовут четвероногую подругу юной наездницы, Яна тренируется почти год.

26 ноября для них важный день – первое выступление на публике.

Пройти трассу с препятствиями, перепрыгнуть барьер, а вот получится ли? Ведь не все зависит от наездника. У каждой лошади свой характер,

порой уж очень норовистый.

Для зрителей 26 ноября подготовили и показательные выступления: дрессура лошади, выступление пони-клуба, езда в исторических костюмах.

Ольга Баранская, представитель оргкомитета выставки:

Можно будет попрыгать вместе с лошадкой, кто выше. Дети в восторге полном, выстраивается в очереди.

Показали публике скакунов, которые являются гордостью нашей земли.

Белорусская упряжная – единственная отечественная порода лошадей,

выведенная чуть более 15 лет назад. 26 ноября она впервые пройдет ринг с испытаниями ее способностей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.