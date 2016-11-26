«Ручная работа – это всегда статусная вещь»: в Могилёве Екатерина Фурман и Анастасия Фригина создают эксклюзивную обувь на заказ

Новости Беларуси. 26 ноября праздник у людей теперь уже редкой профессии. День сапожника отмечают во всем мире. Принято считать, что сапожники это, как правило, мужчины.

Но у профессии есть и женское лицо.

Героини нашего следующего сюжета – девушки, которые решили помочь дамам модно выглядеть и при этом комфортно себя чувствовать.

Надежда Вазилова в этой мастерской не в первый раз. Женщина мучается с ногами, и обувь на заказ как раз для нее. Новая пара сапог села как положено.

Надежда Вазилова, житель Могилева:

В магазине трудно подобрать. Они шьют мне по моей ноге.

Эти девушки в обувном бизнесе четвертый год, специализируются на женских сапогах. Екатерина по профессии дизайнер обуви, предложила подруге Анастасии создать общее дело.

На 40 арендованных квадратах открыли мастерскую, купили оборудование и начали осваивать технологический процесс.

У девушек полная взаимозаменяемость. Пока Катя кроит, Настя шьет. Потом меняются. Почти все операции делают сами.

Юрий Прокопенко, СТВ:

Пару раз в неделю девушкам помогает мужчина сапожник. Операция по затяжке – конечная - требует физических усилий. Сшитый сапожок одевается на колодку, затем затягивается и пришивается к подошве. Это работа ну никак не женская.

От снятия мерок до получения сапог на руки клиент ждет около месяца.

Это эксклюзивная обувь, сшитая по индивидуальному заказу.

Девушки стараются выполнить любой каприз клиента, но говорят, в тренде у белорусских женщин по-прежнему практичность.

Екатерина Фурман, обувной мастер:

Темные цвета, не очень высокий каблук, чтобы можно было каждый день ходить, проходить большие расстояния. Возможно, если с сумками в магазин сходила женщина. Многие выбирают что-то более оригинальное.

Анастасия Фригина, обувной мастер:

Ручная работа – это всегда статусная вещь.

А в нашем случае ручная работа соотносится еще и с удобством.

Мастерство этих девушек уже оценили дизайнеры из Беларуси и России. Екатерина и Анастасия не раз шили обувь для модных показов и теперь задумываются над собственной модной коллекцией. Ведь поговорка про сапожника без сапог – это не про них, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.