За год продано около 179 тысяч билетов. Число посетителей музея-заповедника «Несвиж» увеличилось почти на треть

Новости Беларуси. В сезон до 30 тысяч человек в месяц. Национальный историко-культурный музей-заповедник «Несвиж» подвел итоги 2021 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

После почти годовой паузы из-за пандемии приток туристов стал восстанавливаться. Причем в основном за счет белорусов. Были и гости из Европы и Азии. Как итог – за год продано почти 179 тысяч билетов. Это на треть больше, чем в 2020-м. Привлекли не только экскурсионные туры, но и знаковые культурно-массовые мероприятия.