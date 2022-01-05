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За год продано около 179 тысяч билетов. Число посетителей музея-заповедника «Несвиж» увеличилось почти на треть

05 января 2022 11:13
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Новости Беларуси. В сезон до 30 тысяч человек в месяц. Национальный историко-культурный музей-заповедник «Несвиж» подвел итоги 2021 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

За год продано около 179 тысяч билетов. Число посетителей музея-заповедника «Несвиж» увеличилось почти на треть-1

После почти годовой паузы из-за пандемии приток туристов стал восстанавливаться. Причем в основном за счет белорусов. Были и гости из Европы и Азии. Как итог – за год продано почти 179 тысяч билетов. Это на треть больше, чем в 2020-м. Привлекли не только экскурсионные туры, но и знаковые культурно-массовые мероприятия.  

# Музеи # общество # Фотофакт

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