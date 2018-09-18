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Беларусь очень интересна для путешественника. Малая родина в неожиданных ракурсах на фотовыставке в Гомеле

18 сентября 2018 08:08
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Новости Беларуси. Найти Мальдивы под Гомелем или обнаружить гранитные фьорды посреди полеских болот, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Малую родину в необычных ракурсах можно увидеть на фотовыставке гомельчанки Алины Орловой.

Беларусь очень интересна для путешественника. Малая родина в неожиданных ракурсах на фотовыставке в Гомеле-1

Беларусь очень интересна для путешественника. Малая родина в неожиданных ракурсах на фотовыставке в Гомеле-3

Фотограф путешествует по Беларуси не первый год и старается найти яркие места и исторические объекты, которые пока не включены в традиционные туристические маршруты.

Беларусь очень интересна для путешественника. Малая родина в неожиданных ракурсах на фотовыставке в Гомеле-6

Елизавета Потапенко, студент Гомельского государственного университета им. Ф. Скорины:
Мы показываем историю своей страны. И мы можем заинтересовать других людей, так кат в нашем университете учатся иностранцы, заинтересовать их. И они могут тоже путешествовать, узнавать о нашей стране.

Беларусь очень интересна для путешественника. Малая родина в неожиданных ракурсах на фотовыставке в Гомеле-9

Алина Орлова, фотограф:
Беларусь, на мой взгляд, очень интересна для путешественника, который приезжает в нашу страну, потому что есть большое количество интересных мест – это и природа, и культурные достопримечательности. Но, в первую очередь, она интересна для нас, жителей Республики Беларусь, потому что свою историю знать нужно.

Цель, которую ставит перед собой автор, – развивать активный внутренний туризм среди молодежи. Именно поэтому в качестве выставочной площадки выбран один из гомельских ВУЗов.

Беларусь очень интересна для путешественника. Малая родина в неожиданных ракурсах на фотовыставке в Гомеле-12

Беларусь очень интересна для путешественника. Малая родина в неожиданных ракурсах на фотовыставке в Гомеле-14

# Год малой родины # общество # Алина Орлова # Фотофакт

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