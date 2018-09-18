Беларусь очень интересна для путешественника. Малая родина в неожиданных ракурсах на фотовыставке в Гомеле

Новости Беларуси. Найти Мальдивы под Гомелем или обнаружить гранитные фьорды посреди полеских болот, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Малую родину в необычных ракурсах можно увидеть на фотовыставке гомельчанки Алины Орловой.

Фотограф путешествует по Беларуси не первый год и старается найти яркие места и исторические объекты, которые пока не включены в традиционные туристические маршруты.

Елизавета Потапенко, студент Гомельского государственного университета им. Ф. Скорины: Мы показываем историю своей страны. И мы можем заинтересовать других людей, так кат в нашем университете учатся иностранцы, заинтересовать их. И они могут тоже путешествовать, узнавать о нашей стране.

Алина Орлова, фотограф:

Беларусь, на мой взгляд, очень интересна для путешественника, который приезжает в нашу страну, потому что есть большое количество интересных мест – это и природа, и культурные достопримечательности. Но, в первую очередь, она интересна для нас, жителей Республики Беларусь, потому что свою историю знать нужно.

Цель, которую ставит перед собой автор, – развивать активный внутренний туризм среди молодежи. Именно поэтому в качестве выставочной площадки выбран один из гомельских ВУЗов.