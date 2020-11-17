За день обходят до 20 квартир. Как работает соцслужба во время коронавируса?

Новости Беларуси. Во время вирусных заболеваний активисты БРСМ и социальные работники Минской области помогают одиноким пожилым людям и инвалидам: доставляют продукты, рецепты и лекарства, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Чтобы воспользоваться такой услугой, необходимо позвонить на горячую линию территориальных центров социального обслуживания. Действуют они во всех районах. К доброму и полезному делу присоединились и в Слуцке.
Подробнее – Анна Куртасова.
Тамара Вячеславовна социальным работником работает более 16 лет. Особый случай, когда в поддержке нуждаются пожилые и одинокие. И сейчас, во время эпидемиологической ситуации, она не остается в стороне.
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Тамара Полещук, специалист Слуцкого территориального центра социального обслуживания населения:
Доставляем продукты, выписки рецептов лекарств. Мы еще посещаем и многодетные семьи, и инвалидов мы посещаем, семьи с детками со степенью утраты здоровья.
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За день специалисты Слуцкого территориального центра обходят до 20 квартир. Кстати, работают не только в городе, но и выезжают в район. При контакте с пожилыми – обязательное использование средств индивидуальной защиты.
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