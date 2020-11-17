За день обходят до 20 квартир. Как работает соцслужба во время коронавируса?

Новости Беларуси. Во время вирусных заболеваний активисты БРСМ и социальные работники Минской области помогают одиноким пожилым людям и инвалидам: доставляют продукты, рецепты и лекарства, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Чтобы воспользоваться такой услугой, необходимо позвонить на горячую линию территориальных центров социального обслуживания. Действуют они во всех районах. К доброму и полезному делу присоединились и в Слуцке.