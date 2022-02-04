Гродненские музыканты выпустили песню в поддержку белорусских олимпийцев

Новости Беларуси. «Быстрее, выше и сильнее – за вас болеет вся страна!» В поддержку белорусских олимпийцев в Пекине музыканты Гродненской области выпустили песню, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. «Быстрее, выше и сильнее – за вас болеет вся страна!» В поддержку белорусских олимпийцев в Пекине музыканты Гродненской области выпустили песню, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Исполнили ее преподаватель и ученица Свислочской школы искусств. Впервые композиция зазвучала 4 февраля.