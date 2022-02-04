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Гродненские музыканты выпустили песню в поддержку белорусских олимпийцев

04 февраля 2022 10:19
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Новости Беларуси. «Быстрее, выше и сильнее – за вас болеет вся страна!» В поддержку белорусских олимпийцев в Пекине музыканты Гродненской области выпустили песню, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Гродненские музыканты выпустили песню в поддержку белорусских олимпийцев-1

Исполнили ее преподаватель и ученица Свислочской школы искусств. Впервые композиция зазвучала 4 февраля.  

# Зимняя Олимпиада # общество # Фотофакт

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