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Малкина: аккумуляторный завод в Бресте не нанесёт ущерб экологии

07 июня 2018 08:38
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Новости Беларуси. Министерство природных ресурсов утверждает, что аккумуляторный завод, который строится в Бресте, не нанесёт ущерб экологии. Об этом сообщили в программе Новости «24 часа».  

В Министерстве отмечают, что по выбросам в атмосферу завод отнесли к наименее опасной категории – пятой. В МЧС тоже согласны, что производство не должно вызывать беспокойство.  

Малкина: аккумуляторный завод в Бресте не нанесёт ущерб экологии-1

После введения завода в эксплуатацию будет создана система локального мониторинга за землей. Также будет вестись наблюдение за почвой в радиусе полукилометра возле предприятия. Главная задача – определять фоновые содержания тяжёлых металлов, в число которых входит свинец.  

По словам первого заместителя министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Ии Малкиной, завод не нанесёт экологический ущерб, если будет эксплуатироваться надлежащим образом.  

Аккумуляторный завод строится на промышленной площадке СЭЗ «Брест». Ранее жители Бреста и Брестского района выразили беспокойство, что отходы производства могут нанести серьёзный ущерб здоровью людей и ухудшить экологическую обстановку.  

# Экологическая обстановка в Беларуси # общество # Ия Малкина

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