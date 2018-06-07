Малкина: аккумуляторный завод в Бресте не нанесёт ущерб экологии

Новости Беларуси. Министерство природных ресурсов утверждает, что аккумуляторный завод, который строится в Бресте, не нанесёт ущерб экологии. Об этом сообщили в программе Новости «24 часа».

В Министерстве отмечают, что по выбросам в атмосферу завод отнесли к наименее опасной категории – пятой. В МЧС тоже согласны, что производство не должно вызывать беспокойство.