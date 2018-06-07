Малкина: аккумуляторный завод в Бресте не нанесёт ущерб экологии

Новости Беларуси. Министерство природных ресурсов утверждает, что аккумуляторный завод, который строится в Бресте, не нанесёт ущерб экологии. Об этом сообщили в программе Новости «24 часа».
В Министерстве отмечают, что по выбросам в атмосферу завод отнесли к наименее опасной категории – пятой. В МЧС тоже согласны, что производство не должно вызывать беспокойство.
После введения завода в эксплуатацию будет создана система локального мониторинга за землей. Также будет вестись наблюдение за почвой в радиусе полукилометра возле предприятия. Главная задача – определять фоновые содержания тяжёлых металлов, в число которых входит свинец.
По словам первого заместителя министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Ии Малкиной, завод не нанесёт экологический ущерб, если будет эксплуатироваться надлежащим образом.
Аккумуляторный завод строится на промышленной площадке СЭЗ «Брест». Ранее жители Бреста и Брестского района выразили беспокойство, что отходы производства могут нанести серьёзный ущерб здоровью людей и ухудшить экологическую обстановку.