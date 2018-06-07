Рейд с ГАИ: какие правонарушения чаще всего совершают минчане? Репортаж СТВ

Автомобильная жизнь столицы кипит и за ее быстрым ритмом пристально наблюдают сотрудники ГАИ. По словам инспекторов, самые неисправимые нарушители появляются на дорогах ближе к ночи, но даже утром нам удалось поймать нескольких автолюбителей. Эти покорители дорог правила дорожного движения уважают, но не соблюдают.

Сергей Шаблыко, инспектор дорожно-патрульной службы ГАИ ГУВД Мингорисполкома: В последнее время – это бич, непрохождение технического осмотра, неполучение допуска к участию в дорожном движении водителями транспортных средств. Очень многие люди пользуются мобильным телефоном без устройств, предназначенных для ведения разговора без использования рук. При этом теряется внимательность на дороге.

Не прошло и пятнадцати минут рейда, как звание первого нарушителя присвоили мотоциклисту. У юноши прав на управление мотоциклом не оказалось: пришлось заплатить штраф в размере ста двадцати рублей. Комментировать эту ситуацию съемочной группе парень отказался, но спорить с сотрудниками ГАИ не стал и со своим нарушением полностью согласился.

Сергей Шаблыко:

Так как данный водитель за данное правонарушение привлекается впервые, то на него будет наложено административное взыскание. Мотоцикл соответственно находится на охраняемой специальной стоянке.