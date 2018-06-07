Рейд с ГАИ: какие правонарушения чаще всего совершают минчане? Репортаж СТВ
Автомобильная жизнь столицы кипит и за ее быстрым ритмом пристально наблюдают сотрудники ГАИ. По словам инспекторов, самые неисправимые нарушители появляются на дорогах ближе к ночи, но даже утром нам удалось поймать нескольких автолюбителей. Эти покорители дорог правила дорожного движения уважают, но не соблюдают.
Сергей Шаблыко, инспектор дорожно-патрульной службы ГАИ ГУВД Мингорисполкома:
В последнее время – это бич, непрохождение технического осмотра, неполучение допуска к участию в дорожном движении водителями транспортных средств. Очень многие люди пользуются мобильным телефоном без устройств, предназначенных для ведения разговора без использования рук. При этом теряется внимательность на дороге.
Не прошло и пятнадцати минут рейда, как звание первого нарушителя присвоили мотоциклисту. У юноши прав на управление мотоциклом не оказалось: пришлось заплатить штраф в размере ста двадцати рублей. Комментировать эту ситуацию съемочной группе парень отказался, но спорить с сотрудниками ГАИ не стал и со своим нарушением полностью согласился.
Сергей Шаблыко:
Так как данный водитель за данное правонарушение привлекается впервые, то на него будет наложено административное взыскание. Мотоцикл соответственно находится на охраняемой специальной стоянке.
Инспекторы отмечают: среди слабого пола нарушителей немного меньше, чем среди мужчин. В этом убедились и мы, хотя одна дама без включенного ближнего света нам все-таки за рулём повстречалась. Женщина признается, что правила дорожного движения не нарушает, а фары включить просто забыла.
У этого заядлого любителя дорог список нарушений почетный. Молодой человек уже был лишен прав за вождение в нетрезвом виде четыре раза. Но любовь к автомобилям оказалась сильнее и вот он снова за рулем. Этот автолюбитель общаться совсем не настроен. И понятно: ведь впереди нелегкий день, а может быть и ближайшие две недели.
Игорь Корбаль, инспектор дорожно-патрульной службы ГАИ ГУВД Мингорисполкома:
За данное правонарушение предусмотрена административная ответственность в виде штрафа от 20 до 50 базовых величин либо административный арест.
Больше подробностей – в видеоматериале.