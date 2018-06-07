Новости Беларуси. Управление страной в период нарастания военной угрозы и всесторонняя подготовка к защите государства. В Минске на базе Министерства обороны проходит военно-деловой форум, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Помимо специалистов в погонах, к разработке механизмов парирования современных угроз привлечены также представители всей вертикали власти.

Олег Белоконев, начальник генерального штаба Вооруженных Сил – первый заместитель министра обороны Беларуси:

Рассмотрены вопросы системы управления обороны государства. Проведено заседание учебного совета безопасности. Заслушаны предложения по организации и подготовке предложений для доклада главе государства в различных условиях обстановки. Рассматриваются вопросы перевода экономики на режим функционирования военного времени, вопросы идеологического обеспечения, новые формы, методы, новые подходы в идеологической работе, а также информационная безопасность государства.