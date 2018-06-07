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В Минске на базе Министерства обороны проходит военно-деловой форум

07 июня 2018 07:31
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Новости Беларуси. Управление страной в период нарастания военной угрозы и всесторонняя подготовка к защите государства. В Минске на базе Министерства обороны проходит военно-деловой форум, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Минске на базе Министерства обороны проходит военно-деловой форум-1

Помимо специалистов в погонах, к разработке механизмов парирования современных угроз привлечены также представители всей вертикали власти.

В Минске на базе Министерства обороны проходит военно-деловой форум-4

Олег Белоконев, начальник генерального штаба Вооруженных Сил – первый заместитель министра обороны Беларуси:
Рассмотрены вопросы системы управления обороны государства. Проведено заседание учебного совета безопасности. Заслушаны предложения по организации и подготовке предложений для доклада главе государства в различных условиях обстановки. Рассматриваются вопросы перевода экономики на режим функционирования военного времени, вопросы идеологического обеспечения, новые формы, методы, новые подходы в идеологической работе, а также информационная безопасность государства.

В Минске на базе Министерства обороны проходит военно-деловой форум-7

7 июня состоится заключительное заседание учебного совета безопасности. Здесь планируется принять конкретные решения, которые уже в 2019 году будут использованы для разработки нового плана обороны государства на очередные 5 лет.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Олег Белоконев # Фотофакт

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