За что минчане и гости города любят столицу? Опрос СТВ

Новости Беларуси. В День города белорусы и гости столицы рассказали, почему любят Минск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В День города белорусы и гости столицы рассказали, почему любят Минск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Алена Сырова, СТВ:
Сегодня не только минчане, но и многочисленные гости столицы признаются в любви городу.
Я очень люблю свой город и очень долго буду тут жить.
Happy Birthday, Minsk!
Мы приехали из Москвы. У нас проходит День города сегодня. Но в Минске тоже День города, и мы, конечно, хотим посмотреть его.
Очень красивый город, мирный, приятный, добрые люди. В Минске чувствуешь себя настолько комфортно, как будто ты дома.
С Днем рождения, Минск!
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