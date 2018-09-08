За что минчане и гости города любят столицу? Опрос СТВ

Новости Беларуси. В День города белорусы и гости столицы рассказали, почему любят Минск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алена Сырова, СТВ: Сегодня не только минчане, но и многочисленные гости столицы признаются в любви городу.

Я очень люблю свой город и очень долго буду тут жить.

Мы приехали из Москвы. У нас проходит День города сегодня. Но в Минске тоже День города, и мы, конечно, хотим посмотреть его.

Очень красивый город, мирный, приятный, добрые люди. В Минске чувствуешь себя настолько комфортно, как будто ты дома.