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За что минчане и гости города любят столицу? Опрос СТВ

08 сентября 2018 12:38
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Новости Беларуси. В День города белорусы и гости столицы рассказали, почему любят Минск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За что минчане и гости города любят столицу? Опрос СТВ-1

Алена Сырова, СТВ:
Сегодня не только минчане, но и многочисленные гости столицы признаются в любви городу.

За что минчане и гости города любят столицу? Опрос СТВ-4

Я очень люблю свой город и очень долго буду тут жить.

За что минчане и гости города любят столицу? Опрос СТВ-7

Happy Birthday, Minsk!

За что минчане и гости города любят столицу? Опрос СТВ-10

Мы приехали из Москвы. У нас проходит День города сегодня. Но в Минске тоже День города, и мы, конечно, хотим посмотреть его.

Очень красивый город, мирный, приятный, добрые люди. В Минске чувствуешь себя настолько комфортно, как будто ты дома.

За что минчане и гости города любят столицу? Опрос СТВ-13

С Днем рождения, Минск!

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За что минчане и гости города любят столицу? Опрос СТВ-16

# День города в Минске # общество # Алена Сырова # Фотофакт

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